Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Natalia Málaga hace sorpresiva revelación sobre la gran relación que mantiene con Eva Ayllón: "Si subimos lo que grabamos, nos casan"

En medio de rumores sobre una posible relación más allá de una simple amistad, Natalia Málaga impactó a todos al contar detalles inéditos de su día a día con Eva Ayllón.

Natalia Málaga y Eva Ayllón mantienen una amistad de hace varios años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Eva Ayllón y Natalia Málaga han forjado una larga y gran amistad con el pasar de los años. La cantante criolla y la actual entrenadora del club Géminis de Comas son vistas siempre de arriba para abajo y muchos de sus seguidores empezaron a especular sobre una relación que iba más allá de una cercana amistad. Hace meses, la exvoleybolista declaró que ella era su entrenadora personal y su manager, por lo que estaba en todos lados con su amiga.

Sin embargo, en una reciente entrevista, alimentando los rumores de este posible romance, Natalia Málaga se presentó en una entrevista para el pódcast ‘Hablando serio’ y dejó un comentario que sorprendió a más de uno.

Natalia Málaga y su comentario inédito sobre su relación con Natalia Málaga

La controversial entrenadora de vóley señaló que una de las principales rutinas de entrenamiento que tiene con Eva Ayllón es en el agua. Según contó Natalia Málaga, todo empezó en la piscina del hotel Westin, pero tenía que tener especial cuidado porque la exjurado de ‘La voz Perú’ no sabe nadar.

“La piscina te llega al abdomen y le dije ‘húndete, rema con tus brazos, solo los brazos y ahora igual, pero para atrás. Agárrate del filo, patalea, ahora boca arriba, agárrate y ahora flexiona rodillas (abdominales)” señaló entre risas.

Además, contó que, en toda la rutina, también van grabando algunos contenidos, pero que, no los suben a redes sociales. Fue en ese momento cuando Málaga hizo una sorprendente confesión. “Hay un montón de cosas que nosotras grabamos, pero qué vamos a subir, imagínate, ¡nos casan!”, expresó.

Natalia Málaga reveló que su hija se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón

Durante una conversación en el pódcast de Magaly Medina, la exvoleibolista habló abiertamente sobre un episodio familiar relacionado con su hija Naty Zevallos. Según relató, la joven llegó a sentirse incómoda en el pasado por algunos comentarios y rumores que circulaban, lo que incluso influyó en ciertas actitudes hacia ella. Ante esa situación, decidió conversar con su hija con firmeza para aclarar lo que realmente ocurría.

Málaga explicó que en la actualidad su hija no tiene ese tipo de sentimientos, aunque reconoció que cuando era adolescente sí hubo cierta incomodidad. “Al inicio tenía algunas actitudes, como si se fastidiara un poco. Por eso hablé con ella con seriedad, pero también desde la confianza de amigas. Era una especie de celos propios de la edad; tendría unos 15 o 17 años y seguramente se dejaba llevar por todo lo que se decía”, comentó.

