Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Outlander temporada 8: fecha de estreno de los diez episodios en Disney +

La exitosa serie llega a su fin con esta última temporada, en donde veremos el desenlace que vivirán Jamie y Claire. Conoce aquí todos los detalles para que no te pierdas ningún episodio de Outlander.

La última temporada de 'Outlander' es muy esperada por los fanáticos de la serie. Foto: Disney.
La despedida de 'Outlander' ha comenzado, y los seguidores de la serie están atentos a cada estreno de la octava temporada, que culminará la historia de Jamie y Claire. Para quienes disfrutan de la ficción a través de plataformas de streaming, ya se ha confirmado el calendario de lanzamiento de cada capítulo en Latinoamérica.  

Los nuevos episodios se estrenarán inicialmente en Estados Unidos por medio de Starz, donde estarán disponibles todos los viernes por la noche. Gracias a la diferencia horaria, en Latinoamérica los capítulos se podrán ver unas horas después, durante la madrugada del sábado, en el catálogo de Disney+.

De este modo, los fanáticos podrán disfrutar de los episodios casi simultáneamente con el público estadounidense, lo que les permitirá evitar spoilers en redes sociales y mantener la experiencia global de esta última temporada.

Fecha de estreno de cada episodio de 'Outlander', temporada final

La temporada final de 'Outlander' se desarrollará a lo largo de más de dos meses, brindando a los seguidores la oportunidad de disfrutar del desenlace de una de las narrativas románticas y épicas más queridas de la televisión.

Después de años repletos de aventuras, viajes temporales y conflictos históricos, la serie, que cuenta con las actuaciones de Caitríona Balfe y Sam Heughan, se prepara para presentar su capítulo conclusivo.

  • Episodio 1: 6 de marzo (ya estrenado)
  • Episodio 2: 13 de marzo
  • Episodio 3: 20 de marzo
  • Episodio 4: 27 de marzo
  • Episodio 5: 3 de abril
  • Episodio 6: 10 de abril
  • Episodio 7: 17 de abril
  • Episodio 8: 24 de abril
  • Episodio 9: 1 de mayo
  • Episodio 10: 8 de mayo

¿De qué trata la temporada final de 'Outlander'?

La octava y última temporada de 'Outlander' se centra en los desafíos que enfrentan Jamie y Claire al regresar a Fraser’s Ridge, un asentamiento que ha prosperado en su ausencia. La sinopsis oficial revela que, a medida que la guerra los sigue hasta su hogar, los Fraser deben confrontar las nuevas realidades y cambios que han surgido durante su tiempo fuera.

La familia se ve obligada a reflexionar sobre los sacrificios que están dispuestos a hacer por su hogar y, más crucial aún, por su unidad. Mientras luchan contra amenazas externas, los secretos familiares emergen, poniendo en riesgo su cohesión. Aunque han dejado atrás el conflicto por la independencia de Estados Unidos, su batalla por la estabilidad en Fraser’s Ridge apenas comienza.

