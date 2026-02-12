HOYSuscripcion LR Focus

Fuerza Popular sigue abrazando a José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Productor de ‘La Manada’ dedica emotivo mensaje a Laura Spoya y revela detalles sobre su estado de salud tras accidente: “Hay vértebras comprometidas”

La conductora Laura Spoya permanece internada tras el violento choque que sufrió en Surco. Un mensaje en vivo de su equipo generó preocupación y llevó a pedir respeto ante el delicado momento que atraviesa.

Abneer Robles se pronunció sobre el estado de salud de la exreina de belleza en 'La Manada'.
Abneer Robles se pronunció sobre el estado de salud de la exreina de belleza en 'La Manada'. | Foto composición LR / Google / La Manada

El accidente de Laura Spoya causó impacto en el mundo del espectáculo y generó inmediata reacción entre sus compañeros de ‘La Manada’. La situación fue abordada durante una transmisión en vivo del programa que se emite a través de YouTube, donde se priorizó informar sin alarmar y enviar muestras de apoyo.

En ese espacio, el productor Abneer Robles tomó la palabra para expresar su respaldo a la conductora y compartir datos generales sobre su condición médica, siempre con cautela y sin caer en especulaciones que pudieran generar confusión entre los seguidores.

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

lr.pe

Estado de salud de Laura Spoya tras sufrir accidente automovilístico

Durante la transmisión, Robles pidió enviar fuerzas a la ex Miss Perú y confirmó que su situación requiere atención especializada. “Mandarle las buenas energías a Laura de hecho si bien es estable, el panorama no es el más agradable… la situación es complicada, hay vértebras comprometidas”, señaló en un primer momento.

Tras esas palabras, Mario Irivarren intervino para frenar mayores precisiones, con la intención de evitar interpretaciones erradas. El productor respaldó esa postura y subrayó la necesidad de actuar con prudencia frente a un escenario que describió como delicado para todo el equipo.

Productor de ‘La Manada’ pide respeto por Laura

Abneer Robles remarcó que no correspondía ampliar el tema en ese instante y solicitó calma. “No hay que entrar en más detalles, nada, no especular más, es un momento que a todos nos agarra en shock, hay que tomarlo con calma”, expresó ante la audiencia.

Asimismo, recalcó que la prioridad absoluta debía centrarse en la recuperación de Laura Spoya. Añadió que lo más importante en ese momento era enviar mensajes positivos y acompañar a la conductora desde el respeto y la empatía.

Compañeros de Laura Spoya rechazan ataques y malos comentarios

Gerardo Pe y Mario Irivarren también se pronunciaron brevemente antes de cancelar el contenido previsto. Ambos enviaron deseos de pronta recuperación y pidieron evitar mensajes negativos en un contexto sensible.

Esa gente que tira la mala vibra no es parte de nuestra comunidad”, afirmó Gerardo, dejando en claro que no se tolerarían expresiones de odio mientras Laura atraviesa este proceso de recuperación.

Mario Irivarren habla sobre el estado de salud de Laura Spoya: 'Se encuentra en pronóstico reservado'

lr.pe

Detalles del accidente de Laura Spoya en Surco

La conductora, de 34 años, sufrió el accidente cuando su camioneta impactó contra una pared en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en el cruce con La Encalada. Personal del Cuerpo General de Bomberos acudió al lugar para auxiliarla y trasladarla a una clínica cercana.

El vehículo quedó con severos daños en la parte delantera, mientras que la modelo permanece hospitalizada bajo condición reservada, según información difundida por medios locales.

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Brian Rullan, expareja de Laura Spoya, se pronuncia tras accidente de la modelo en Surco: "Echen buenas vibras"

Productor de ‘La Manada’ dedica emotivo mensaje a Laura Spoya y revela detalles sobre su estado de salud tras accidente: “Hay vértebras comprometidas”

Peruanos recibirán solo eVisa digital para Reino Unido desde el 25 de febrero: "Para estudios o trabajo"

Espectáculos

Maju Mantilla se une al canal de streaming de Jefferson Farfán y promete contarlo todo: "¿Terminaron de hablar de mí?"

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Cámaras de seguridad captaron el brutal choque de Laura Spoya: su camioneta se estrelló y fue hospitalizada de emergencia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

Milagros Jáuregui habría infringido la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura, según el JEE

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

