Muere el rapero Milkman, amigo de Belinda y ella se despide con emotivo mensaje: “Luchaste hasta el final”

El artista mexicano Milkman falleció tras permanecer hospitalizado varias semanas. La cantante Belinda recordó su amistad y colaboración con un mensaje que conmovió a sus seguidores.

El amigo de Belinda falleció tras días de haber sido hospitalizado.
El amigo de Belinda falleció tras días de haber sido hospitalizado.

El mundo de la música urbana atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Milkman, nombre artístico de Óscar Botello. La noticia fue confirmada por su familia luego de varios días de incertidumbre y pedidos de apoyo difundidos en redes sociales.

El rapero permanecía internado desde finales de enero debido a un delicado cuadro de salud. Su fallecimiento generó una ola de reacciones entre artistas, productores y seguidores, quienes destacaron su talento y el impacto que dejó dentro de la escena musical.

Milkman falleció tras permanecer hospitalizado

La esperanza por su recuperación se mantuvo activa durante semanas. Sin embargo, su hermano comunicó la noticia más dolorosa a través de redes sociales y confirmó que Milkman murió la tarde del 12 de febrero de 2026.

Milk se fue rodeado de amigos, que son más que amigos, son hermanos, son familia. Él dejó una huella enorme en este mundo y seguirá viviendo en su música, en su arte y en todos nosotros”, expresó en un mensaje que rápidamente se viralizó.

El delicado estado de salud del rapero Milkman

Óscar Botello fue hospitalizado el 31 de enero tras sufrir una hemorragia interna severa. Durante su internamiento, los médicos realizaron tres operaciones de emergencia, pero su condición continuó siendo crítica.

El artista permaneció entubado e inconsciente varios días. Ante este panorama, familiares y colegas iniciaron campañas para solicitar donaciones de sangre y apoyo económico, ya que el rapero no contaba con seguro médico.

Belinda se despide de su amigo Milkman con emotivo mensaje

Entre las figuras que se sumaron al pedido de ayuda estuvo Belinda, quien mantenía una amistad cercana con Milkman. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la cantante compartió un sentido mensaje en sus historias de Instagram.

Agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo, jamás lo olvidaré. Sé que luchaste hasta el final. Milk, siempre serás recordado y amado”, escribió, conmoviendo a miles de seguidores.

Belinda se despide de su amigo Milkman

Belinda se despide de su amigo Milkman.

El legado artístico de Milkman en la música

Milkman no solo destacó como rapero, también construyó una carrera sólida como director creativo y artista visual. Colaboró con figuras como Álvaro Díaz y fue reconocido por crear universos visuales que acompañaban la narrativa musical.

Su trabajo trascendió fronteras y le permitió consolidar una comunidad cercana de seguidores. En redes sociales, su legado continúa vivo a través de sus canciones, videos y proyectos creativos.

Artistas que lamentaron la partida Milkman

Además de Belinda, diversas figuras del medio musical expresaron su pesar. J Balvin escribió: “Que en paz descanse Milkman, le diste identidad a nuestro universo musical”. Mensajes similares llegaron por parte de Alemán, Bogueto y Uzielito Mix.

Belinda también compartió un fragmento del videoclip de Sueño de ti, canción que grabó junto a Milkman y el grupo Motel hace más de una década. “Milkman, te vamos a extrañar por siempre”, escribió, despidiéndose de un amigo que dejó una marca imborrable en la música.

