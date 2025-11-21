Cazzu y Belinda causan furor en redes tras su primer encuentro en México: "Agárrate, Nodal"

El encuentro entre la cantante argentina Cazzu y la mexicana Belinda desató reacciones inmediatas en redes sociales, luego de que ambas coincidieran en la alfombra roja de la ceremonia GQ México y Latinoamérica 2025, dedicada a celebrar a los Hombres del Año. Los internautas destacaron la cordialidad y cercanía entre ambas artistas, quienes en distintos momentos mantuvieron romances con el cantante Christian Nodal, esposo de Ángela Águilar.

Horas después del evento, Belinda compartió en sus redes sociales un carrete de fotos que incluía una imagen con Cazzu: “Recibir el reconocimiento como Mujer del Año es un honor que me llena el corazón. Pero antes de hablar de mí, pienso en ellas: en esas miles de mujeres anónimas que sostienen al mundo sin pedir aplausos”, escribió la intérprete de 'Luz sin gravedad'.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Fátima Bosch es abucheada en Tailandia tras ser coronada Miss Universo 2025 por México

Cazzu y Belinda protagonizan amistoso reencuentro en México

Según las imágenes difundidas, el ambiente en la red carpet estuvo lejos de cualquier tensión. Ambas artistas se mostraron relajadas y cordiales frente a los medios de comunicación, reflejando sororidad y profesionalismo. Usuarios en redes sociales celebraron la interacción y sugirieron que podrían colaborar musicalmente en un futuro cercano. Además, muchos interpretaron el encuentro como un mensaje para dejar atrás los rumores sobre una supuesta rivalidad debido a sus relaciones pasadas con Christian Nodal.

Como se recuerda, Belinda y Nodal anunciaron su separación en 2022 tras más de dos años de relación y planes de matrimonio, mientras que Cazzu inició su romance con el cantante poco después, dando a luz a su hijo en septiembre de 2023. La relación de Cazzu y Nodal terminó en 2024, envuelta en rumores de infidelidad, y actualmente Nodal mantiene un romance con Ángela Aguilar.

Redes sociales celebran reencuentro entre Cazzu y Belinda

El reencuentro de Cazzu y Belinda generó comentarios positivos en redes sociales, donde los usuarios incluso especularon sobre una posible colaboración musical en el futuro. Además, celebraron que ambas artistas mantengan una buena relación a pesar de sus historias personales pasadas. Entre los comentarios destacados se leía: “Agárrate Nodal”, “las más poderosas” y “se viene canción”.