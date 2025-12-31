HOYSuscripcion LR Focus

J Balvin y Residente se reconcilian tras años de enfrentamientos públicos: “Nos escuchamos y nos entendimos”

Los cantantes del género urbano J Balvin y Residente pusieron fin a cinco años de enfrentamientos, posaron juntos para una foto y compartieron emotivo mensaje.  

J Balvin y Residente son dos de los exponentes más importantes del género urbano. Foto: Instagram.
La rivalidad entre Residente y J Balvin, que durante años dio de qué hablar en la escena urbana, finalmente llegó a su fin. Tras un largo periodo de tensiones públicas, ambos artistas decidieron dejar atrás las diferencias y retomar el diálogo.

La reconciliación quedó en evidencia a través de sus propias redes sociales, donde confirmaron que el conflicto quedó en el pasado y que hoy prima la cordialidad entre ambos exponentes de la música latina. “No escuchamos y nos entendimos”, compartieron los cantantes.  

J Balvin y Residente se amistan antes de 2026

La reconciliación de J Balvin y Residente quedó confirmada a través de las redes sociales de ambos artistas, donde compartieron una fotografía juntos acompañada de un mensaje en el que dejaron en claro que retomaron el diálogo y dejaron atrás las diferencias.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, escribieron.

En los comentarios, los seguidores celebraron el gesto y recordaron que fue en México donde J Balvin también se reconcilió con Bad Bunny, antes de lanzar una canción con Bizarrap y, finalmente, hacer las paces con Residente.

¿Por qué J Balvin y Residente estuvieron peleados?

El conflicto entre J Balvin y Residente se originó en 2021, cuando el cantante colombiano pidió boicotear los Latin Grammy al considerar que no se reconocía adecuadamente a los artistas urbanos y que solo se beneficiaban de su popularidad.

Esta postura incomodó a Residente, ya que en esa edición se rendiría homenaje a Rubén Blades, por lo que interpretó el llamado como una falta de respeto tanto al legendario músico como a otros artistas que recibían sus primeras nominaciones. En ese contexto, René lo tildó de carrito de hot dog para criticar la propuesta musical de Balvin, comparándola con un producto popular, pero carente de profundidad artística.

Tras ese intercambio, ambos acordaron una tregua y eliminar los videos publicados en redes sociales. Sin embargo, la polémica volvió a encenderse cuando Balvin utilizó la metáfora como parte de una estrategia comercial, lanzando merchandising alusivo, lo que molestó a Residente, quien aseguró que no se respetó el acuerdo.

La tensión escaló en marzo de 2022 con el estreno de la BZRP Music Sessions #49, donde Residente lanzó una dura 'tiradera' contra Balvin, acusándolo de diversas prácticas cuestionables. Ese episodio marcó la ruptura total entre ambos, hasta ahora, cuando finalmente se confirmó que dejaron atrás sus diferencias.

