Tragedia en Apurímac: seis personas mueren y cuatro quedan heridos tras despiste de miniván

Una miniván se despistó en Apurímac y dejó seis fallecidos y cuatro heridos. | Difusión

Un accidente de tránsito en el sector Layampampa, en la vía que conecta con la comunidad de Cotarma, distrito de Pichirhua, provincia de Abancay (Apurímac), dejó un saldo de seis personas fallecidas y cuatro heridas luego de que una miniván que trasladaba pasajeros se despistara y volcara.

El vehículo era conducido por Johan V. R. (28), quien resultó con lesiones y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. Las labores de rescate de las víctimas estuvieron a cargo del Cuerpo General de Bomberos de Abancay.

Los fallecidos de la tragedia en Apurímac

Entre los fallecidos figuran Laureana Ramos Pipa (80), Maribel Huamán Aguilar (33), Alfredo Miranda Villarroel (43), Rosa Aguilar Ramos (50) y Juana Maucaylla Huamán, quien llegó al nosocomio sin signos vitales. Asimismo, un menor de edad perdió la vida horas después de ser trasladado al hospital.

Los cuatro sobrevivientes presentan diversos traumatismos y reciben atención médica. El Ministerio Público fue notificado del hecho, mientras que la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la PNP en Abancay inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

