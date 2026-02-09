HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Tragedia en Apurímac: seis personas mueren y cuatro quedan heridos tras despiste de miniván

El vehículo era conducido por Johan V. R. (28), quien fue llevado al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega por la gravedad de las heridas que sufrió.

Una miniván se despistó en Apurímac y dejó seis fallecidos y cuatro heridos.
Una miniván se despistó en Apurímac y dejó seis fallecidos y cuatro heridos. | Difusión

Un accidente de tránsito en el sector Layampampa, en la vía que conecta con la comunidad de Cotarma, distrito de Pichirhua, provincia de Abancay (Apurímac), dejó un saldo de seis personas fallecidas y cuatro heridas luego de que una miniván que trasladaba pasajeros se despistara y volcara.

El vehículo era conducido por Johan V. R. (28), quien resultó con lesiones y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. Las labores de rescate de las víctimas estuvieron a cargo del Cuerpo General de Bomberos de Abancay.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra el 'Monstruo' por pertenecer a una organización criminal

lr.pe

Los fallecidos de la tragedia en Apurímac

Entre los fallecidos figuran Laureana Ramos Pipa (80), Maribel Huamán Aguilar (33), Alfredo Miranda Villarroel (43), Rosa Aguilar Ramos (50) y Juana Maucaylla Huamán, quien llegó al nosocomio sin signos vitales. Asimismo, un menor de edad perdió la vida horas después de ser trasladado al hospital.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Los cuatro sobrevivientes presentan diversos traumatismos y reciben atención médica. El Ministerio Público fue notificado del hecho, mientras que la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la PNP en Abancay inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre de Pol Deportes defiende a su hijo de las críticas y pide a peruanos apoyarlo: “Él es un niño”

Madre de Pol Deportes defiende a su hijo de las críticas y pide a peruanos apoyarlo: “Él es un niño”

LEER MÁS
Sujeto lanza a su pareja desde un tercer piso y huye dejándola grave tras intento de feminicidio en Abancay

Sujeto lanza a su pareja desde un tercer piso y huye dejándola grave tras intento de feminicidio en Abancay

LEER MÁS
Madre y sus tres hijos fallecen tras ser impactados por un rayo cuando estaban en una cabaña en Apurímac

Madre y sus tres hijos fallecen tras ser impactados por un rayo cuando estaban en una cabaña en Apurímac

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

LEER MÁS
Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

LEER MÁS
Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly TV: La Firme' EN VIVO HOY: a qué hora inicia y cómo ver el regreso de Magaly a la televisión peruana en ATV este 2026

Tragedia en Apurímac: seis personas mueren y cuatro quedan heridos tras despiste de miniván

El país de América Latina que supera a Cuba y Argentina como el más barato para los turistas, según ranking 2026: gastan menos de US$330

Sociedad

Asaltan a balazos a comerciante y le roban S/ 7.000 tras retirar dinero de un banco en Puente Piedra

Arequipa: desarticulan banda Los Invisibles de la Extorsión que operaba desde el penal

Transportistas evalúan nuevo paro nacional tras últimos atentados contra el sector: “Más de 180 fallecidos”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes

Juliana Oxenford llama "maquiavélica" a Keiko: “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado”

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025