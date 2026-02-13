Dan a conocer la posible fortuna del actor James Van den Beek tras su fallecimiento a raíz del cáncer

La muerte de James Van Der Beek, el 11 de febrero de 2026, a los 48 años, tras una dura lucha contra el cáncer colorrectal, dejó al descubierto una situación que pocos imaginaban. Pese a haber sido protagonista de uno de los mayores éxitos televisivos de fines de los noventa, ‘Dawson’s Creek’, el actor atravesaba un complicado momento económico en los últimos años de su vida.

La diferencia entre la carrera que construyó y lo que realmente tenía explica por qué su familia optó por iniciar una campaña en GoFundMe. Los gastos médicos y el avance de la enfermedad terminaron por afectar unas finanzas que ya estaban seriamente golpeadas.

¿Cuál es la posible fortuna del actor James Van den Beek?

De acuerdo con un informe del diario Marca de España, el patrimonio de James Van Der Beek habría sido estimado entre 12 y 15 millones de dólares en 2026, una cifra sustentada en su larga trayectoria en cine y televisión. El actor alcanzó la fama mundial con seis temporadas como protagonista de ‘Dawson’s Creek’, además de participar en películas como ‘Varsity Blues’ y ‘The Rules of Attraction’, y mantener presencia constante en series como ‘CSI: Cyber’, comedias televisivas y diversos proyectos vinculados a su popularidad.

Durante los años de mayor auge de ‘Dawson’s Creek’ (1998-2003), Van Der Beek se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión juvenil en Estados Unidos. Para muchos, ese éxito aseguraba ingresos constantes gracias a las retransmisiones y al posterior salto al streaming. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó claro que esos ingresos no fueron tan sólidos ni permanentes como se creía.