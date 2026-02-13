HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan por el Torneo Apertura?
Universitario vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan por el Torneo Apertura?     Universitario vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan por el Torneo Apertura?     Universitario vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan por el Torneo Apertura?     
EN VIVO

¿Rospigliosi dejará de blindar a José Jerí? | Epicentro Electoral - Réplica

Entretenimiento

Dan a conocer la posible fortuna del actor James Van den Beek tras su fallecimiento a raíz del cáncer

Actor James Van den Beek pasó apuros económicos para su lucha contra el cáncer, pese a ser la estrella del momento en la serie Dawson’s Creek’. Su familia inició una campaña en GoFundMe, web que sirve para recibir donaciones. 

James Van den Beek falleció el pasado 11 de febrero. Foto: Today.
James Van den Beek falleció el pasado 11 de febrero. Foto: Today.

La muerte de James Van Der Beek, el 11 de febrero de 2026, a los 48 años, tras una dura lucha contra el cáncer colorrectal, dejó al descubierto una situación que pocos imaginaban. Pese a haber sido protagonista de uno de los mayores éxitos televisivos de fines de los noventa, ‘Dawson’s Creek’, el actor atravesaba un complicado momento económico en los últimos años de su vida.

La diferencia entre la carrera que construyó y lo que realmente tenía explica por qué su familia optó por iniciar una campaña en GoFundMe. Los gastos médicos y el avance de la enfermedad terminaron por afectar unas finanzas que ya estaban seriamente golpeadas.

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Muere James Van Der Beek, estrella de 'Dawson's Creek', a los 48 años tras valiente batalla contra el cáncer

lr.pe

¿Cuál es la posible fortuna del actor James Van den Beek?

De acuerdo con un informe del diario Marca de España, el patrimonio de James Van Der Beek habría sido estimado entre 12 y 15 millones de dólares en 2026, una cifra sustentada en su larga trayectoria en cine y televisión. El actor alcanzó la fama mundial con seis temporadas como protagonista de ‘Dawson’s Creek’, además de participar en películas como ‘Varsity Blues’ y ‘The Rules of Attraction’, y mantener presencia constante en series como ‘CSI: Cyber’, comedias televisivas y diversos proyectos vinculados a su popularidad.

Durante los años de mayor auge de ‘Dawson’s Creek’ (1998-2003), Van Der Beek se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión juvenil en Estados Unidos. Para muchos, ese éxito aseguraba ingresos constantes gracias a las retransmisiones y al posterior salto al streaming. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó claro que esos ingresos no fueron tan sólidos ni permanentes como se creía.

Notas relacionadas
'Besos, Kitty', temporada 3: Netflix confirma fecha de estreno y revela emocionante avance con Kitty y Minho

'Besos, Kitty', temporada 3: Netflix confirma fecha de estreno y revela emocionante avance con Kitty y Minho

LEER MÁS
Muere James Van Der Beek, estrella de 'Dawson's Creek', a los 48 años tras valiente batalla contra el cáncer

Muere James Van Der Beek, estrella de 'Dawson's Creek', a los 48 años tras valiente batalla contra el cáncer

LEER MÁS
Protagonista de ‘La reina del flow’, Carolina Ramírez, anuncia su primer embarazo a los 42 años: “Los tiempos son perfectos”

Protagonista de ‘La reina del flow’, Carolina Ramírez, anuncia su primer embarazo a los 42 años: “Los tiempos son perfectos”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Janet Barboza lanza duras críticas contra Laura Spoya tras accidente en Surco: “Es su segundo choque”

Janet Barboza lanza duras críticas contra Laura Spoya tras accidente en Surco: “Es su segundo choque”

LEER MÁS
¿Qué conciertos habrá en Perú en 2026? Revisa la cartelera mes a mes

¿Qué conciertos habrá en Perú en 2026? Revisa la cartelera mes a mes

LEER MÁS
Augusto Thorndike se despide de noticiero de Willax TV tras 4 años al aire: "Hay decisiones que cuestan"

Augusto Thorndike se despide de noticiero de Willax TV tras 4 años al aire: "Hay decisiones que cuestan"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario vs Cienciano EN VIVO por la Liga 1 2026: alineaciones del partido de hoy en el Estadio Monumental

Así luce la nueva vía que conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores en menos tiempo: supera los S/2 millones

Esta ciudad del Perú contará con un moderno aeródromo que impulsará la economía y el turismo: MTC está por aprobar su expediente técnico

Entretenimiento

Rock en La Muralla celebra su tercera edición con Amén, LBD, Río y Mar de Copas este 28 de marzo

Tony Succar, Mimy y Kenyi presentan videoclip 'Azúcar' junto al gran Arturo Sandoval: Celia Cruz hace su gran aparación con la IA

Conciertos gratis para el Carnaval de Cajamarca 2026: cuándo y dónde ver a Armonía 10, Hermanos Sánchez y Los Tigres de la Cumbia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por presunta destrucción de casonas

Keiko Fujimori se opone al aborto en casos de niñas y mujeres que sufrieron violencia sexual

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025