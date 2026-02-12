Laura Spoya "se quedó dormida" y por eso se produjo accidente de auto, según parte policial

Laura Spoya reveló que se quedó dormida por el cansancio del trabajo, según el reporte policial. | Foto: Difusión

Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente en el distrito de Surco la madrugada de este 12 de febrero al perder el control de su camioneta y estrellarse contra una pared. Según el parte policial, la conductora y exMiss Perú señaló que se quedó dormida debido al cansancio del trabajo, lo que habría provocado el siniestro.

"El instructor ST3 PNP Álvarez Obregón Víctor Aurelio, encontrándose en servicio de patrullaje recibí una llamada de central de radio de serenazgo. Llegando al lugar se constató despiste de un vehículo (...) conducido por la srt. Laura Spoya (...) quien manifestó de haberse quedado dormida por el cansancio del trabajo", se lee.

Parte policial del accidente de Laura Spoya.

Tras el fuerte choque, Laura Spoya fue rápidamente auxiliada por personbal de bomberos y trasladada a una clínica cercana donde permanece en observación médica. Hasta el momento, ninguno de sus familiares de la conductora del streaming 'La Manada' no se ha pronunciado sobre el tema.

Laura Spoya dio negativo a dosaje etílico

Según la información difundida en el pódcast Q'bochinche del canal de YouTube +QTV Network, la modelo dio negativo en el dosaje etílico, pues solo registró 0,20 g/l de alcohol en la sangre.

"Los que nos comentaron en interno (personal de la comisaría de Monterrico) es que el dosaje etílico de la conductora de televisión dio negativo, por eso no quedó detenida", señaló una reportera del mencionado streaming.

Nota en desarrollo