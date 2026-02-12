HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Fuerza Popular sigue abrazando a José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Streamers

Laura Spoya "se quedó dormida" y por eso se produjo accidente de auto, según parte policial

La conductora del pódcast 'La Manada' chocó su camioneta contra una pared durante la madrugada en el distrito de Surco.

Laura Spoya reveló que se quedó dormida por el cansancio del trabajo, según el reporte policial.
Laura Spoya reveló que se quedó dormida por el cansancio del trabajo, según el reporte policial. | Foto: Difusión

Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente en el distrito de Surco la madrugada de este 12 de febrero al perder el control de su camioneta y estrellarse contra una pared. Según el parte policial, la conductora y exMiss Perú señaló que se quedó dormida debido al cansancio del trabajo, lo que habría provocado el siniestro.

"El instructor ST3 PNP Álvarez Obregón Víctor Aurelio, encontrándose en servicio de patrullaje recibí una llamada de central de radio de serenazgo. Llegando al lugar se constató despiste de un vehículo (...) conducido por la srt. Laura Spoya (...) quien manifestó de haberse quedado dormida por el cansancio del trabajo", se lee.

Parte policial del accidente de Laura Spoya.

Parte policial del accidente de Laura Spoya.

Tras el fuerte choque, Laura Spoya fue rápidamente auxiliada por personbal de bomberos y trasladada a una clínica cercana donde permanece en observación médica. Hasta el momento, ninguno de sus familiares de la conductora del streaming 'La Manada' no se ha pronunciado sobre el tema.

Laura Spoya dio negativo a dosaje etílico

Según la información difundida en el pódcast Q'bochinche del canal de YouTube +QTV Network, la modelo dio negativo en el dosaje etílico, pues solo registró 0,20 g/l de alcohol en la sangre.

"Los que nos comentaron en interno (personal de la comisaría de Monterrico) es que el dosaje etílico de la conductora de televisión dio negativo, por eso no quedó detenida", señaló una reportera del mencionado streaming.

Nota en desarrollo

Notas relacionadas
Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

LEER MÁS
Brian Rullan reveló que luchó por reconquistar a Laura Spoya, pero ahora prefiere ser su amigo: "Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron"

Brian Rullan reveló que luchó por reconquistar a Laura Spoya, pero ahora prefiere ser su amigo: "Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron"

LEER MÁS
Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

“El eje de Francesco Mariotti no estaba en lo ideológico, sino en los materiales con los que trabajaba”

Milagros Aguayo descarta renunciar a su candidatura al Senado: ¿qué dicen dentro de Renovación Popular?

Streamers

Productor de 'La Manada' afirma que Laura Spoya dio negativo en dosaje etílico tras accidente en Surco, según Samu

Youtuber Furrey compra su primer departamento y pagará hipoteca por 30 años: "Me salió a buen precio"

Flavia López reclama respaldo a María Pía Copello tras críticas de Magaly Medina por ampay: “Yo trabajo contigo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

Milagros Aguayo descarta renunciar a su candidatura al Senado: ¿qué dicen dentro de Renovación Popular?

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025