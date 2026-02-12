Milett Figueroa y Patricio Quiñones fueron pareja en 2016. | Foto composición LR / Google /

Milett Figueroa y Patricio Quiñones fueron pareja en 2016. | Foto composición LR / Google /

Patricio Quiñones continúa en el centro de la conversación pública luego de su aparición en el Super Bowl 2026 junto a Bad Bunny. Su desempeño en el escenario del medio tiempo no solo captó la atención internacional, sino que también despertó comentarios positivos en la televisión local.

Entre las reacciones más comentadas apareció la de Doña Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, quien sorprendió al expresar públicamente su valoración hacia el bailarín peruano, dejando atrás antiguas controversias vinculadas a su hija.

Mamá de Milett Figueroa destaca el talento de Patricio Quiñones

La madre de la modelo llamó la atención al referirse de forma directa al desempeño artístico de Quiñones. Sus declaraciones se dieron tras ser consultada por su presencia en el show de medio tiempo del evento deportivo más visto del mundo.

"(¿Viste el Super Bowl?) Sí, sí, sí, claro. (¿Qué tal bailó el Pato Quiñones? ¿Lo viste?) Sí lo vi y bueno es un gran bailarín. (Tremendo bailarín) Un gran bailarín, sí", expresó Doña Martha durante una entrevista en el programa ‘Arriba mi gente’.

Orgullo peruano en el Super Bowl 2026

Además del reconocimiento individual, la madre de Milett resaltó la presencia nacional en el espectáculo internacional. Para ella, ver a representantes peruanos en un escenario de esa magnitud resultó motivo de satisfacción.

"(Bonito ver a 4 peruanos en ese espectáculo) Me encantó, eso es lo principal", agregó, dejando claro que el impacto del momento trascendió lo personal y se convirtió en un logro colectivo tras representar al Perú.

La participación de Patricio Quiñones junto a Bad Bunny

La participación de Quiñones no pasó desapercibida durante la transmisión oficial del Super Bowl. Las cámaras lo enfocaron en reiteradas ocasiones mientras acompañaba a Bad Bunny durante la interpretación del tema ‘NuevaYol’.

Con un polo amarillo, short de jean y zapatillas, el bailarín apostó por una vestimenta deportiva que resaltó su energía y precisión sobre el escenario, permitiéndole moverse con soltura en una escenografía de gran escala.