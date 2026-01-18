HOYSuscripcion LR Focus

Milett Figueroa descarta ruptura con Marcelo Tinelli y aclara que no existe crisis sentimental: "Estamos separados físicamente por trabajo"

El periodista argentino Pepe Ochoa aseguró que Marcelo Tinelli habría puesto fin a su relación con Milett Figueroa; sin embargo, la pareja aún no confirmaría la ruptura debido a compromisos televisivos.

Milett Figuera desmiente separación con Marcelo Tinelli Foto: Composición LR
Milett Figuera desmiente separación con Marcelo Tinelli Foto: Composición LR | Captura de Bailando / Instagram

Milett Figueroa salió al frente para poner fin a las especulaciones de la prensa argentina, que aseguraba que, tras casi tres años, terminó su relación sentimental con Marcelo Tinelli. La modelo peruana aclaró que, pese a estar distanciados geográficamente - ella en Perú y el conductor en Argentina -, la separación se debe estrictamente a motivos laborales.

La hija de Doña Martita aseguró: "Estamos muy bien, estamos separados físicamente por trabajo". Asimismo, resaltó que, al concluir sus grabaciones en Perú, viajará inmediatamente a Buenos Aires para reencontrarse con el reconocido presentador de 'Showmatch'.

PUEDES VER: Marcelo Tinelli terminó la relación con Milett Figueroa, según periodista argentino: 'Ya no da para más'

lr.pe

Marcelo Tinelli niega el fin de su relación con Milett Figueroa

En declaraciones al periodista argentino Juan Etchegoyen, Marcelo Tinelli restó importancia a los rumores difundidos por la prensa de espectáculos y desmintió categóricamente haber puesto fin a su vínculo sentimental con la modelo peruana. "No estoy separado de Milett", afirmó, de manera breve pero contundente.

Los rumores cobraron fuerza luego de que ambos celebraran por separado y en distintos países las fiestas de fin de año. Tinelli pasó la fecha con sus hijos en Argentina, mientras que Figueroa permaneció en Perú junto a su familia.

PUEDES VER: Milett Figueroa pasa Año Nuevo sin su novio Marcelo Tinelli y crecen los rumores de una supuesta ruptura

lr.pe

Periodista argentino afirma que Milett y Tinelli sí habrían terminado

El periodista Pepe Ochoa fue quien encendió la polémica en el programa 'El Ejército de la Mañana'. Durante su intervención, señaló que la relación habría llegado a su fin y, además, agregó que la decisión partió directamente de Tinelli.

"Ya no están juntos. La decisión la tomó Marcelo, por lo que me cuentan. Me dicen que ya no da para más; ella está en Perú, él está acá. Se acabó el amor, no hay nada que sostenga el vínculo", afirmó el comunicador. Ochoa también indicó que la pareja aún no confirmaría la ruptura de manera oficial debido a compromisos televisivos.

