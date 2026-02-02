HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Milett Figueroa reaparece con Marcelo Tinelli en una piscina y descartan ruptura: “Con mi amor”

Desde Argentina, un periodista aseguró que Marcelo Tinelli habría puesto fin a su relación con la peruana Milett Figueroa; sin embargo, el conductor se encargó de desmentirlo con románticas fotos. 

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están disfrutando del verano en Buenos Aires. Foto: Composición LR/Instagram.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli reaparecieron juntos y compartieron fotografías desde una piscina privada en Buenos Aires, con la que desmintieron públicamente los rumores de ruptura difundidos en el programa argentino Lam.

Cabe recordar que el periodista Pepe Ochoa afirmó que el presentador habría decidido terminar su relación con la modelo peruana, pero que aún no lo hacía oficial para no afectar a su reality ‘Los Tinelli’. No obstante, el conductor negó estas versiones al publicar una imagen junto a Milett, acompañada de un cariñoso mensaje: “Domingo con mi amor”, escribió.

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa juntos. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Periodista argentino asegura que Milett Figueroa celebró Navidad junto a Patricio Parodi y no con Marcello Tinelli

lr.pe

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirman que siguen juntos tras rumores de ruptura  

En las imágenes publicadas en sus historias de Instagram el domingo 1 de febrero, se observa a Milett Figueroa presumiendo el físico de su pareja, quien aparece recostado en una silla veraniega, luciendo ropa de baño negra y gafas oscuras.

Además, compartieron otra fotografía en la que ambos se muestran muy sonrientes y mirando a la cámara, mientras la modelo peruana luce un bikini. En esta última instantánea, el comunicador argentino dejó en claro que su relación continúa al referirse a Milett como “mi amor” en la descripción de la publicación.

PUEDES VER: Marcelo Tinelli terminó la relación con Milett Figueroa, según periodista argentino: 'Ya no da para más'

lr.pe

¿Cuál es la diferencia de edad entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli?

Una de las parejas más mediáticas en Argentina es la de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, debido a la gran fama que tiene el presentador en su país y Sudamérica. Sin embargo, la diferencia de edad también es un tema muy comentado en las redes sociales.

El presentador, quien nació en 1960, cuenta con 65 años mientras que la peruana, nacida en 1992, tiene 33 años. Por lo que la diferencia entre ambos es de 32 años.  

