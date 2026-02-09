El domingo 8 de febrero, Bad Bunny encabezó el histórico show de medio tiempo del Super Bowl LX, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, el cual rápidamente se convirtió en uno de los espectáculos más comentados de lo que va del año y un hito para la representación latina. El evento, que reunió a millones de espectadores y contó con artistas de renombre como Lady Gaga y Ricky Martin, abrió un espacio para que la presencia latinoamericana - incluidos varios peruanos - destacaran sobre uno de los escenarios más vistos del mundo.

Aunque el foco mediático se centró inicialmente en Patricio ‘Pato’ Quiñones, otros bailarines peruanos también destacaron en la puesta en escena del artista puertorriqueño. Kandrex Millones participó en la apertura del espectáculo; Lu Arrospide formó parte del cierre; y Eder Ávila intervino en el segmento de salsa junto a Lady Gaga.

Kandrex Millones, Lu Arrospide, Eder Ávila y 'Pato' Quiñones tras el Super Bowl 2026

Kandrex Millones y Lu Arrospide: presencia peruana en la apertura y el cierre del espectáculo

La modelo y bailarina Kandrex Millones integró la primera parte del show, marcando el inicio de una propuesta coreográfica que combinó estética urbana con elementos tradicionales latinoamericanos. Tras su participación, la joven artista expresó en su cuenta de Instagram su orgullo por ser hija de inmigrantes y por formar parte de un espectáculo que definió como un símbolo de resistencia y visibilidad latina. Según información disponible en internet, ha colaborando como asistente en sesiones para revistas de moda y colecciones de alta gama.

Por su parte, Lu Arrospide - artista multidisciplinaria nacida en Lima y radicada en Los Ángeles - apareció en la sección final del espectáculo junto a Los Pleneros de la Cresta. Arrospide es bailarina, coreógrafa y directora creativa, se formó en la American Musical and Dramatic Academy y ha participado en propuestas escénicas ligadas a la música caribeña. Actualmente forma parte de Plenazo Tribe, grupo que también intervino en el show del Super Bowl 2026.

Kandrex Millones en el Super Bowl 2026

Eder Ávila y la salsa peruana en el escenario global del Super Bowl

El tercer peruano fue Eder Ávila, trujillano y director de la compañía On2ourafe en Los Ángeles, reconocida por su trabajo en salsa y mambo estilo On2. Su participación se dio en el segmento salsero del espectáculo, compartiendo escena durante la sorpresiva aparición de Lady Gaga. Según expertos, la presencia de bailarines profesionales de salsa representó la influencia de las escuelas de baile latino en Estados Unidos.

Más allá de las destacadas actuaciones individuales, el show de Bad Bunny fue un homenaje a las costumbres y la vida cotidiana en Latinoamérica, especialmente a Puerto Rico. En cerca de 14 minutos, la escenografía mostró escenas muy representativos como campesinos con sombrero jíbaro, puestos de comida callejera, partidas de dominó, bodas familiares, emprendimientos y referencias culturales que conectaron con la identidad regional. Toda una celebración colectiva de la latinidad en el mayor evento televisivo del mundo