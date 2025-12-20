Michelle Soifer conmovió a sus seguidores al recorrer diversas calles del Centro de Lima con el propósito de repartir canastas navideñas a trabajadores ambulantes y personas sin hogar o en situación de calle. El gesto solidario fue bien recibido en redes sociales. La conductora y exchica reality mostró una faceta cercana y noble al llevar ayuda a pocos días de Navidad.

Durante su recorrido, la personalidad de televisión entregó personalmente las canastas y conversó con cada una de las personas que encontró en su camino. “Veo que usted es un señor muy trabajador y le he traído esta canastita por Navidad con todo mi cariño”, se le escucha decir en los primeros segundos del video que compartió en su cuenta de Instagram.

TE RECOMENDAMOS ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

Michelle Soifer regala canastas navideñas

En el video, que dura más de dos minutos, se observa cómo Micheile Soifer se acercó a un hombre que se encontraba sentado en una banca y le expresa palabras de aliento tras conocer que pasaría la Navidad Solo. “Espero que disfrute esta canastita con todo mi amor para usted”, comentó, resaltando la importancia de acompañar, aunque sea unos pocos segundos, a quienes atraviesan momentos complicados durante las fiestas de fin de año.

Notablemente conmovida, la conductora de 'Arriba mi gente' explicó que su accionar busca transmitir un mensaje de solidaridad y empatía en estas fechas. "Hoy salí a entregar canastas navideñas a personas que lo necesitan y me llevé mucho más de lo que di: sonrisas, agradecimiento y recordatorios de lo importante que es la empatía", se lee en el post que publicó en sus redes sociales.

¿Quién es Michelle Soifer?

Michelle Soifer es una conductora de televisión, cantante y exchica reality peruana de 36 años. Inició su carrera artística en 2008 en el género pop; sin embargo, dos años después se integró a la agrupación de cumbia Alma Bella, donde alcanzó popularidad al interpretar la versión del tema 'Bombón asesino', que se convirtió en su canción emblema.

En junio de 2011 ingresó al reality ‘Combate’, donde en 2012 asumió la capitanía del equipo Rojo. Tras su salida del reality de competencia, ese mismo año pasó a formar parte de ‘Esto es guerra’, consolidando su presencia en la televisión peruana. Actualmente, es una de las conductoras de 'Arriba mi gente', magazine matutino de Latina Televisión.