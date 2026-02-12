Laura Spoya sufrió un fuerte accidente automovilístico al estrellar su camioneta negra contra un muro de concreto cuando manejaba por la cuadra 10 de la avenida El Polo, en Surco, durante la madrugada. Fue auxiliada de inmediato y trasladada de emergencia a la clínica San Pablo. Hasta el momento, su estado de salud todavía se mantiene en reserva.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que la exmiss Perú y conductora del podcast ‘La manada’ protagonizó el accidente, tras el cual su vehículo quedó totalmente destruido.

Así fue el accidente automovilístico de Laura Spoya: cámaras de seguridad grabaron todo

Las cámaras de seguridad ubicadas en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en el cruce con la Encalada, en el distrito de Surco, se hicieron públicas y captaron el preciso momento del accidente de la conductora de 34 años.

En las imágenes se observa cómo Laura Spoya pierde el control de su camioneta negra mientras manejaba, invade el carril contrario y termina estrellándose contra una pared. Felizmente, las bolsas de aire del vehículo se activaron y protegieron la integridad de la modelo.

Bomberos y personal médico llegaron rápidamente al lugar y la colocaron en una camilla para trasladarla de emergencia. La familia de la exreina de belleza acudió de inmediato a la clínica San Pablo para seguir de cerca su estado de salud.

Laura Spoya habla por primera vez tras su accidente y cuenta lo que pasó

El parte policial del accidente de tránsito recogió las declaraciones de Laura Spoya, quien afirmó que se quedó dormida debido al cansancio por trabajo, lo que provocó que se despistará y chocará contra un muro de concreto en Surco.

Además, según el mismo documento, la exmodelo presenta como diagnostico preliminar un traumatismo múltiple, y ya ha recibido atención médica.