HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Fuerza Popular sigue abrazando a José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Cámaras de seguridad captaron el brutal choque de Laura Spoya: su camioneta se estrelló y fue hospitalizada de emergencia

El estado de salud de Laura Spoya, exmiss Perú y conductora del podcast ‘La manada’, todavía se mantiene en reserva.  

Laura Spoya ganó el certamen del Miss Perú en 2015. Foto: Composición LR/Instagram/URPI LR.
Laura Spoya ganó el certamen del Miss Perú en 2015. Foto: Composición LR/Instagram/URPI LR.

Laura Spoya sufrió un fuerte accidente automovilístico al estrellar su camioneta negra contra un muro de concreto cuando manejaba por la cuadra 10 de la avenida El Polo, en Surco, durante la madrugada. Fue auxiliada de inmediato y trasladada de emergencia a la clínica San Pablo. Hasta el momento, su estado de salud todavía se mantiene en reserva.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que la exmiss Perú y conductora del podcast ‘La manada’ protagonizó el accidente, tras el cual su vehículo quedó totalmente destruido.

PUEDES VER: Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

lr.pe

Así fue el accidente automovilístico de Laura Spoya: cámaras de seguridad grabaron todo

Las cámaras de seguridad ubicadas en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en el cruce con la Encalada, en el distrito de Surco, se hicieron públicas y captaron el preciso momento del accidente de la conductora de 34 años.

En las imágenes se observa cómo Laura Spoya pierde el control de su camioneta negra mientras manejaba, invade el carril contrario y termina estrellándose contra una pared. Felizmente, las bolsas de aire del vehículo se activaron y protegieron la integridad de la modelo.

PUEDES VER: Brian Rullan reveló que luchó por reconquistar a Laura Spoya, pero ahora prefiere ser su amigo: 'Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron'

lr.pe

Bomberos y personal médico llegaron rápidamente al lugar y la colocaron en una camilla para trasladarla de emergencia. La familia de la exreina de belleza acudió de inmediato a la clínica San Pablo para seguir de cerca su estado de salud.

Laura Spoya habla por primera vez tras su accidente y cuenta lo que pasó

El parte policial del accidente de tránsito recogió las declaraciones de Laura Spoya, quien afirmó que se quedó dormida debido al cansancio por trabajo, lo que provocó que se despistará y chocará contra un muro de concreto en Surco.

Además, según el mismo documento, la exmodelo presenta como diagnostico preliminar un traumatismo múltiple, y ya ha recibido atención médica.

Notas relacionadas
Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

LEER MÁS
Brian Rullan reveló que luchó por reconquistar a Laura Spoya, pero ahora prefiere ser su amigo: "Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron"

Brian Rullan reveló que luchó por reconquistar a Laura Spoya, pero ahora prefiere ser su amigo: "Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron"

LEER MÁS
Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

LEER MÁS
Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos: Está decidido a no volver

Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos: Está decidido a no volver

LEER MÁS
'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Cámaras de seguridad captaron el brutal choque de Laura Spoya: su camioneta se estrelló y fue hospitalizada de emergencia

Laura Spoya "se quedó dormida" y por eso se produjo accidente de auto, según parte policial

Espectáculos

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Karla Tarazona encara a Metiche por insinuar que Christian Domínguez retomaría su relación con Pamela Franco: “Eres de lo peor”

Karla Tarazona se defiende y niega responsabilidad de salida de Molly Gereda de Puro Sentimiento: “Yo no tengo la culpa”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí aprueba que condenados por delitos menores puedan trabajar fuera de los penales

Elecciones 2026: ONPE realizará hoy jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Extrema seguridad: Sicarios, secuestradores y extorsionadores estarán en celdas unipersonales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025