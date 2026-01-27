HOYSuscripcion LR Focus

Mario Irivarren descarta, por ahora, su regreso a ‘EEG’ y confiesa que desea dejar la televisión: "Lo que más anhelo es volver al anonimato"

Chico reality Mario Irivarren  expresó que su verdadero deseo es alejarse progresivamente de la televisión y vivir con mayor privacidad.

Laura Spoya y Mario Irivarren coinciden en su deseo de dejar la televisión.
Laura Spoya y Mario Irivarren coinciden en su deseo de dejar la televisión. | Foto: composición LR/ Satélite +/YouTube

El conductor del podcast 'La Manada', Mario Irivarren, se pronunció y dejó clara su postura sobre un posible ingreso al reality ‘Esto es guerra’. El exchico reality explicó que actualmente está priorizando su bienestar físico y por ello tomará distancia momentánea de las pantallas. Asombró al expresar que, en un plazo no mayor a 10 años, su deseo es dejar atrás la fama y volver a vivir lejos de la exposición mediática.

Mario Irivarren no regresaría, por ahora, a 'EEG'

Mario Irivarren descartó cualquier posibilidad de retornar por ahora a 'Esto es guerra', principalmente por una lesión que aún no logró superar. Aseguró que no podría asumir el reto físico que exige el programa.

PUEDES VER: Katia Palma volvió a 'Esto es guerra' 2026, derrotó a Mathías Brivio en un juego y eligió liderar a los 'guerreros'

lr.pe

"Ya presentaron a todos los participantes. Y no estoy en la terna. Sigo lesionado. Justo ahora te estaba comentando que sigo con mi lesión, sigo con mi dolor. No podría estar en el programa así quisiera. Entonces, por ahora no me van a ver por ahí, me van a ver por las redes", explicó, dejando en claro que su salud es su prioridad.

Mario Irivarren confiesa su anhelo de desaparecer de la exposición mediática

De otro lado, Mario Irivarren confesó que su deseo a largo plazo es alejarse por completo de la exposición mediática y recuperar la privacidad que perdió con los años. "Yo creo que en 10 años yo ya estoy alejado de las pantallas. A mí sí me gustaría que mi vida tome un rumbo alejado de las pantallas y es por eso que hago tantos negocios, porque de una u otra manera tengo que compensar. Solo ser un recuerdo y poder vivir nuevamente en privacidad", expresó.

Mario Irivarren mantiene una relación con Onelia Molina. Foto: América TV

Mario Irivarren mantiene una relación con Onelia Molina. Foto: América TV

Incluso, Irivarren rechazó la idea de participar en pequeños segmentos televisivos. "No, ni de visita, porque lo que quisiera es volver al anonimato, o sea, si pudiera alejarme lo máximo que pueda las pantallas y que cambie tanto mi cara después de 10 operaciones, que nadie me reconozca, yo sería feliz", afirmó.

En esta visión coincidió Laura Spoya, quien también manifestó su intención de dejar la televisión e incluso vivir fuera del Perú. En contraste, el youtuber Gerardo Pe señaló que desea continuar en el streaming o la televisión, al igual que la conductora Suheyn Cipriani, quien aseguró que su objetivo es seguir ligada a las pantallas, ya sea como conductora o productora.

Mario Irivarren sorprende tras sincerarse y revelar cómo se lleva con el papá de Onelia Molina

Mario Irivarren sorprende tras sincerarse y revelar cómo se lleva con el papá de Onelia Molina

Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren envia fuerte mensaje a Brian Rullan por exponer chats de su ruptura con Laura Spoya: "Los detalles personales son personales"

Mario Irivarren envia fuerte mensaje a Brian Rullan por exponer chats de su ruptura con Laura Spoya: "Los detalles personales son personales"

