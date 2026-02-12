HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Maju Mantilla se une al canal de streaming de Jefferson Farfán y promete contarlo todo: "¿Terminaron de hablar de mí?"

La exMiss Perú Maju Mantilla anunció su participación en el pódcast con un video que encendió las redes y dejó entrever que responderá a las polémicas recientes sobre su vida personal.

Maju Mantilla comparte video del nuevo programa que conducirá en streaming. Foto: composición LR/difusión
Maju Mantilla comparte video del nuevo programa que conducirá en streaming. Foto: composición LR/difusión

Maju Mantilla confirmó que será parte del pódcast ‘La sustancia’, programa del canal de streaming de Jefferson Farfán, y lo anunció con un video en el que deja entrever que responderá a las polémicas recientes sobre su vida personal. En el clip, la exMiss Perú lanza una frase directa: “¿Terminaron de hablar de mí?”, mientras hace un gesto de silencio.

Desde la cuenta oficial del programa también reforzaron el mensaje: “En este programa no hay temas tabúes (…) Maju Mantilla tiene mucho que decir y muy pronto lo sabrás en ‘La sustancia’”, confirmando que su participación incluirá declaraciones que darán que hablar.

Maju Mantilla confirma que será la conductora en pódcast 'La sustancia' con peculiar video

La exconductora de 'Arriba mi gente' confirmó su ingreso al proyecto digital vinculado al exfutbolista Jefferson Farfán. El anuncio llamó la atención por el tono del video, que deja entrever que abordará polémicas recientes relacionadas con su entorno personal y mediático, luego de que revelará que su aún esposo Gustavo Salcedo estaría saliendo con una joven veterinaria, María Pía Vallejos, quien afirmó estar enamorada del deportista.

Sin embargo, 'Amor y fuego' también reveló que la exMiss Perú pasó la noche con el padre de sus hijos en su casa de playa en Punta Hermosa, donde fueron vistos entrando a la vivienda sin sus hijos. Luego de las imágenes que se compartió en televisión, la conductora no se ha pronunciado directamente al respecto, pero podría hacer en su nuevo programa.

¿Maju Mantilla retomó su relación con Gustavo Salcedo?

Según un reportaje difundido por el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Gustavo Salcedo habría pasado la noche en la casa de playa de Maju Mantilla en Punta Hermosa, pese a haber sido visto previamente con la joven veterinaria María Pía Vallejos.

Durante el informe televisivo, un reportero abordó a la presunta saliente de Gustavo Salcedo y le comentó que él había sido captado quedándose con la madre de sus hijos. La joven confirmó que ambos se estaban conociendo y mostró sorpresa ante la información. "Yo conozco a Gustavo hace tiempo y hemos decidido conocernos de otra manera… yo creo que si dos personas tienen interés mutuo es lógico que compartan tiempo juntos”, declaró.

Gustavo Salcedo negó a su saliente María Pía Vallejos pese a que ella se desvivió en elogios por él: "No es así"

Gustavo Salcedo negó a su saliente María Pía Vallejos pese a que ella se desvivió en elogios por él: "No es así"

Gigi Mitre expresa su apoyo a joven veterinaria tras admitir estar enamorada de Gustavo Salcedo: "Ojalá que no le este tomando el pelo"

Gigi Mitre expresa su apoyo a joven veterinaria tras admitir estar enamorada de Gustavo Salcedo: "Ojalá que no le este tomando el pelo"

'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

