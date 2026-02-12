Maju Mantilla confirmó que será parte del pódcast ‘La sustancia’, programa del canal de streaming de Jefferson Farfán, y lo anunció con un video en el que deja entrever que responderá a las polémicas recientes sobre su vida personal. En el clip, la exMiss Perú lanza una frase directa: “¿Terminaron de hablar de mí?”, mientras hace un gesto de silencio.

Desde la cuenta oficial del programa también reforzaron el mensaje: “En este programa no hay temas tabúes (…) Maju Mantilla tiene mucho que decir y muy pronto lo sabrás en ‘La sustancia’”, confirmando que su participación incluirá declaraciones que darán que hablar.

PUEDES VER: Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Maju Mantilla confirma que será la conductora en pódcast 'La sustancia' con peculiar video

La exconductora de 'Arriba mi gente' confirmó su ingreso al proyecto digital vinculado al exfutbolista Jefferson Farfán. El anuncio llamó la atención por el tono del video, que deja entrever que abordará polémicas recientes relacionadas con su entorno personal y mediático, luego de que revelará que su aún esposo Gustavo Salcedo estaría saliendo con una joven veterinaria, María Pía Vallejos, quien afirmó estar enamorada del deportista.

Sin embargo, 'Amor y fuego' también reveló que la exMiss Perú pasó la noche con el padre de sus hijos en su casa de playa en Punta Hermosa, donde fueron vistos entrando a la vivienda sin sus hijos. Luego de las imágenes que se compartió en televisión, la conductora no se ha pronunciado directamente al respecto, pero podría hacer en su nuevo programa.

¿Maju Mantilla retomó su relación con Gustavo Salcedo?

Según un reportaje difundido por el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Gustavo Salcedo habría pasado la noche en la casa de playa de Maju Mantilla en Punta Hermosa, pese a haber sido visto previamente con la joven veterinaria María Pía Vallejos.

Durante el informe televisivo, un reportero abordó a la presunta saliente de Gustavo Salcedo y le comentó que él había sido captado quedándose con la madre de sus hijos. La joven confirmó que ambos se estaban conociendo y mostró sorpresa ante la información. "Yo conozco a Gustavo hace tiempo y hemos decidido conocernos de otra manera… yo creo que si dos personas tienen interés mutuo es lógico que compartan tiempo juntos”, declaró.