Laura Spoya deberá someterse a una operación luego del accidente de tránsito que sufrió en Surco, según confirmó su madre este jueves al brindar detalles actualizados sobre el estado de salud de la conductora. De acuerdo con sus declaraciones, la también exreina de belleza se encuentra adolorida tras el impacto y permanece bajo observación médica mientras los galenos evalúan su evolución.

July Solano Medina, progenitora de la conductora de 'La manada', detalló que Spoya presenta un problema en la vértebra a raíz del aparatoso accidente automovilístico, motivo por el cual será intervenida quirúrgicamente. Mientras tanto, la conductora continúa en reposo y siguiendo las indicaciones de los médicos.

