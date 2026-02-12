HOYSuscripcion LR Focus

Brian Rullan, expareja de Laura Spoya, se pronuncia tras accidente de la modelo en Surco: "Echen buenas vibras"

Según mencionó el empresario mexicano, se encuentra tramitando su viaje desde Cancún a Perú para estar junto a Laura Spoya y acompañarla durante este momento delicado.

Exesposo de Laura Spoya viajará a Perú para estar con ella.
Exesposo de Laura Spoya viajará a Perú para estar con ella. | Foto: Difusión

Durante la emisión del pódcast +QTV Network, Brian Rullan, expareja de Laura Spoya, se pronunció sobre el estado de salud de la modelo. Según comentó el chef mexicano, la conductora se encuentra fuera de peligro y estaría viajando desde Cancún a Perú para acompañarla.

"(Estoy) sacado de 'lugar' y agitado. Nunca quieres despertarte, voltear a ver tu teléfono y leer lo que estás leyendo (sobre el accidente de Laura). Lo más importante es que está bien y es lo único que nos importa. Está fuera de peligro. Echen buenas vibras y recen. Gracias a todo el mundo que se ha preocupado por ella para que sienta el amor (de todos)", señaló.

Brian Rullan viajará de Cancún a Perú para acompañar a Laura Spoya

De acuerdo con el empresario mexicano, la información sobre el accidente de Laura Spoya le llegó a primeras horas de la mañana. Sin embargo, por compromisos laborales no se encontraba en Perú, sino en Cancún, tal como compartió en sus redes sociales. Aunque tenía un viaje programado a Miami, estaría reprogramando sus vuelos para regresar a Lima y estar junto a la madre de sus hijos, a fin de acompañarla en este momento.

Noticia en desarrollo ...

