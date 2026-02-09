HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Ricardo Mendoza emociona al anunciar el nacimiento de su primer hijo y muestra imágenes: "Bienvenido al mundo y vive pleno"

Ricardo Mendoza enternece las redes al compartir la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con Katya Mosquera. El comediante reveló que el bebé nació antes de lo esperado y compartió emotivas imágenes para celebrarlo.


Ricardo Mendoza y Katya Mosquera se convirtieron en padres. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Ricardo Mendoza y Katya Mosquera se convirtieron en padres. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

El actor y comediante Ricardo Mendoza ha conmovido a sus seguidores al anunciar con gran emoción el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja, Katya Mosquera. La feliz noticia fue compartida el lunes 9 de febrero a través de sus redes sociales, donde el conductor de “Hablando Huevadas” expresó su alegría por la llegada anticipada del bebé: “Pues llegaste al mundo, hijo mío. Qué alegría, llegaste antes de lo pensado. Definitivamente ya querías salir”, escribió junto a tiernas imágenes del recién nacido.

Este anuncio marca un momento especial en la vida de Mendoza, quien ya había adelantado a finales de enero, en una entrevista con el programa ‘Arriba mi gente’, que estaban en la cuenta regresiva para recibir al pequeño. En aquella ocasión, compartió con entusiasmo que todo estaba preparado para el nacimiento: “Tenemos la maleta, tenemos todo, estamos bien, lo único que falta es que llegue”, dijo entre sonrisas. Ahora, con su bebé en brazos, el comediante celebra esta nueva etapa con gratitud y emoción, dando la bienvenida oficial a su hijo al mundo.

Ricardo Mendoza celebra el nacimiento de su hijo. Foto: Instagram

Ricardo Mendoza celebra el nacimiento de su hijo. Foto: Instagram

PUEDES VER: Ricardo Mendoza, de 'Hablando huevadas', fue víctima de una broma durante la revelación del género de su bebé en show en vivo

lr.pe

Ricardo Mendoza emocionado por el nacimiento de su primer hijo

Ricardo Mendoza no solo sorprendió al anunciar la llegada de su primer hijo, sino que también conmovió profundamente a sus seguidores con un emotivo mensaje publicado en Instagram. El comediante reflexionó sobre el momento exacto en que comenzó esta nueva etapa como padre, destacando la intensidad y belleza del nacimiento.

“Es interesante que fuimos al doctor sin saber que, por cuestiones de la vida, comenzaría tu aventura llena de oxígeno, hidróxido de carbono, decibeles distintos, fotones que no tenías en la pancita de tu madre y un montón de amor… que es el elemento que nunca te faltará”, expresó en su cuenta de Instagram

También dedicó un sentido homenaje a su pareja, Katya Mosquera, reconociendo su fortaleza y rol fundamental en todo el proceso. “Tu mamá ha hecho todo el trabajo… su chamba es muy difícil y ejemplar. Yo le daré el soporte necesario en todo lo que pueda. Quiérela muchísimo”, expresó con todo el amor para ambos.

PUEDES VER: ¡No va más! Jorge Luna y Ricardo Mendoza se despiden de popular segmento de 'Hablando huevadas' y anuncian radical cambio

lr.pe

Mensaje directo al corazón

Ricardo Mendoza cerró su emotiva publicación con unas palabras cargadas de amor y esperanza, dirigidas directamente a su hijo recién nacido. En este mensaje, el comediante expresó su deseo de acompañarlo en cada paso de su camino, dejando claro que tanto él como su pareja estarán presentes incondicionalmente. “¿Y ahora? ¿Qué aventuras tendrás? Pues las que vengan, tranquilo… que aquí estamos, tu mamá y yo, para acompañarte y ayudarte en lo que necesites”, señaló-

Con un tono cálido y lleno de ternura, Mendoza le dio la bienvenida a su pequeño con una frase que resume el profundo vínculo que ya los une: “¡Bienvenido al mundo! Diviértete mucho y vive pleno. Te amo con todo el corazón”.

Notas relacionadas
“Solo faltan días”: Ricardo Mendoza expresa su emoción por la pronta llegada de su primer hijo

“Solo faltan días”: Ricardo Mendoza expresa su emoción por la pronta llegada de su primer hijo

LEER MÁS
¡No va más! Jorge Luna y Ricardo Mendoza se despiden de popular segmento de 'Hablando huevadas' y anuncian radical cambio

¡No va más! Jorge Luna y Ricardo Mendoza se despiden de popular segmento de 'Hablando huevadas' y anuncian radical cambio

LEER MÁS
Ricardo Mendoza, de 'Hablando huevadas', fue víctima de una broma durante la revelación del género de su bebé en show en vivo

Ricardo Mendoza, de 'Hablando huevadas', fue víctima de una broma durante la revelación del género de su bebé en show en vivo

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

LEER MÁS
Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

LEER MÁS
Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ricardo Mendoza emociona al anunciar el nacimiento de su primer hijo y muestra imágenes: "Bienvenido al mundo y vive pleno"

Partidos de la Copa Libertadores 2026: programación de las llaves de vuelta, horarios y canal de TV

China rompería un récord histórico con la construcción de la presa de agua más alta de la Tierra: sería como un rascacielos de 100 pisos

Espectáculos

Gigi Mitre expresa su apoyo a joven veterinaria tras admitir estar enamorada de Gustavo Salcedo: "Ojalá que no le este tomando el pelo"

No solo Pato Quiñones: los bailarines peruanos que brillaron junto a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl

Magaly TV: La Firme' EN VIVO HOY: a qué hora inicia y cómo ver el regreso de Magaly a la televisión peruana en ATV este 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes

Juliana Oxenford llama "maquiavélica" a Keiko: “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado”

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025