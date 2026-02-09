El actor y comediante Ricardo Mendoza ha conmovido a sus seguidores al anunciar con gran emoción el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja, Katya Mosquera. La feliz noticia fue compartida el lunes 9 de febrero a través de sus redes sociales, donde el conductor de “Hablando Huevadas” expresó su alegría por la llegada anticipada del bebé: “Pues llegaste al mundo, hijo mío. Qué alegría, llegaste antes de lo pensado. Definitivamente ya querías salir”, escribió junto a tiernas imágenes del recién nacido.

Este anuncio marca un momento especial en la vida de Mendoza, quien ya había adelantado a finales de enero, en una entrevista con el programa ‘Arriba mi gente’, que estaban en la cuenta regresiva para recibir al pequeño. En aquella ocasión, compartió con entusiasmo que todo estaba preparado para el nacimiento: “Tenemos la maleta, tenemos todo, estamos bien, lo único que falta es que llegue”, dijo entre sonrisas. Ahora, con su bebé en brazos, el comediante celebra esta nueva etapa con gratitud y emoción, dando la bienvenida oficial a su hijo al mundo.

Ricardo Mendoza celebra el nacimiento de su hijo. Foto: Instagram

Ricardo Mendoza emocionado por el nacimiento de su primer hijo

Ricardo Mendoza no solo sorprendió al anunciar la llegada de su primer hijo, sino que también conmovió profundamente a sus seguidores con un emotivo mensaje publicado en Instagram. El comediante reflexionó sobre el momento exacto en que comenzó esta nueva etapa como padre, destacando la intensidad y belleza del nacimiento.

“Es interesante que fuimos al doctor sin saber que, por cuestiones de la vida, comenzaría tu aventura llena de oxígeno, hidróxido de carbono, decibeles distintos, fotones que no tenías en la pancita de tu madre y un montón de amor… que es el elemento que nunca te faltará”, expresó en su cuenta de Instagram

También dedicó un sentido homenaje a su pareja, Katya Mosquera, reconociendo su fortaleza y rol fundamental en todo el proceso. “Tu mamá ha hecho todo el trabajo… su chamba es muy difícil y ejemplar. Yo le daré el soporte necesario en todo lo que pueda. Quiérela muchísimo”, expresó con todo el amor para ambos.

Mensaje directo al corazón

Ricardo Mendoza cerró su emotiva publicación con unas palabras cargadas de amor y esperanza, dirigidas directamente a su hijo recién nacido. En este mensaje, el comediante expresó su deseo de acompañarlo en cada paso de su camino, dejando claro que tanto él como su pareja estarán presentes incondicionalmente. “¿Y ahora? ¿Qué aventuras tendrás? Pues las que vengan, tranquilo… que aquí estamos, tu mamá y yo, para acompañarte y ayudarte en lo que necesites”, señaló-

Con un tono cálido y lleno de ternura, Mendoza le dio la bienvenida a su pequeño con una frase que resume el profundo vínculo que ya los une: “¡Bienvenido al mundo! Diviértete mucho y vive pleno. Te amo con todo el corazón”.