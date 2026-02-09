La gran final de la NFL no es esperado solo por los amantes del fútbol americano o de la música - como la histórica presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl - también es uno de los espacios más cotizados para revelar avances exclusivos de las películas y series más esperadas de 2026. No por nada es considerada una de las plataformas de marketing más poderosas para Hollywood.

Las transmisión del evento puede llegar a más de 100 millones de espectadores, espacio que las cas productoras aprovechan al máximo. Uno de los avances más esperados esta temporada en el Super Bowl fue el tráiler de 'Scream 7', así como los de 'The Super Mario Galaxy Movie', 'The project hail mary', 'The mandalorian' y 'Grogu', 'Hoppers', 'Minions y monstruos' y series como 'Las aventuras de Cliff Booth'.

Todas los tráilers de películas que se vieron en el Super Bowl 2026

Scream 7

La película de género slasher, dirigida por Kevin Williamson, es la séptima entrega de la saga 'Scream', cuyo tráiler se reveló en las pantallas del Super Bowl 2026. La historia muestra a Neve Campbell como Sidney Evans, la superviviente de Prescott, ahora casada con Mark Evans (Joel McHale). Ambos tienen una hija, Tatum (Isabel May), quien tiene la misma edad que Sidney cuando ocurrieron los hechos de la película original en 1996. También regresan Courteney Cox como Gale Weathers, Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown como Chad y Mindy Meeks.

Super Mario Galaxy

En esta nueva entrega del fontanero italiano, basada en el videojuego de Nintendo de 2023, se mostró una breve escena de Yoshi, Toad y los bebés Mario y Luigi chocando un T. rex. Regresan Christ Pratt como la voz de Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day como Luigi y Jack Black como Bowser.

Proyecto Ave María

Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, esta película de ciencia ficción está basada en la novela de Andy Weir. En este filme veremos a Ryans Gosling interprete a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial a años luz de la Tierra sin recordar quién es ni cómo llegó allí. Su misión es identificar una misteriosa sustancia que amenaza con extinguir el sol, mientras colabora con una criatura alienígena con forma de araña para resolver el enigma.

Hoppers

La nueva cinta animada de Pixar sigue a Mabel, un amante de los animales que lucha por salvar su bosque del proyecto de construcción del alcalde Jerry. Aprende sobre nuevas tecnologías e ingresa en la conciencia de un castor robótico para comunicarse con la fauna. El elenco incluye a Meryl Streep en la voz de la Reina Insecto.

Día de la divulgación

Steven Spielberg regresa al género de ciencia ficción con su esperada película Día de la divulgación, con guion de David Koepp (Jurassic Park). El adelanto muestra a Emily Blunt como una meteoróloga en Kansas City, invadida por una misteriosa fuerza extraterrestre mientras transmite en vivo. Josh O'Connor también aparece, decidido a revelar al mundo que los alienígenas viven entre nosotros.

Las aventuras de Cliff Booth

Uno de los tráiler más comentados fue 'Las aventuras de Cliff Booth', protagonizado por Brad Pitt. Este spin off de 'Érase una vez en... Hollywood' sigue a Cliff, ahora asesor en la industria del cine. Se estrenará en Netflix.

The Mandalorian y Grogu

Este fue un breve comercial sin contenido narrativo, donde aparecen Din Djarin y Baby Yoda en un carro tirado por Tauntauns.

Minions y monstruos

Los icónicos personajes amarillos de Universal Pictures regresan con su tercera película, 'Minions y monstruos'. El tráiler muestra a Kevin Stuart y Bob en trajes medievales filmando una película que, como siempre, termina en caos. Esta vez, los Minions recorren el mundo buscando criaturas aterradoras para protagonizar su filme.