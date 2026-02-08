Bad Bunny en Super Bowl 2026: ¿cuánto ganará el cantante por cantar en el show de medio tiempo?

El artista puertorriqueño Bad Bunny ha sido confirmado como la estrella principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará en el Levi’s Stadium de California. Este anuncio coincide con uno de los momentos más mediáticos de su carrera, tras ganar el Grammy a Álbum del Año y continuar con la promoción internacional de su más reciente producción musical.

La expectativa en torno a su participación ha desatado múltiples interrogantes, especialmente relacionadas con las ganancias que podría obtener. Aunque la NFL mantiene una política clara sobre no pagar honorarios directos a los artistas del Halftime Show, la exposición masiva que otorga el evento representa una oportunidad sin precedentes para aumentar ingresos por otras vías.

¿Cuánto dinero ganará Bad Bunny por presentarse en el Super Bowl 2026?

Contrario a lo que muchos piensan, Bad Bunny no recibirá un pago directo por cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. La NFL mantiene una política establecida desde hace años: cubrirá los costos de producción del espectáculo, pero no entrega un salario al artista invitado, sin importar su popularidad o trayectoria.

Sin embargo, lo verdaderamente lucrativo está en la visibilidad. Durante la semana del Super Bowl, las reproducciones de los artistas que participan en el Halftime Show suelen multiplicarse. En el caso de Bad Bunny, sus ingresos actuales en plataformas digitales como Spotify y Apple Music rondan los 788.500 dólares semanales solo en Estados Unidos. Según estimaciones citadas por medios extranjeros, tras su presentación en el evento deportivo, esa cifra podría elevarse hasta 1.7 millones de dólares, debido al incremento masivo en consumo digital de su música.

Expectativas tras su presentación en el Super Bowl 2026

La proyección de ingresos responde al historial de comportamiento de la audiencia global durante y después del Super Bowl. Año tras año, los artistas que se presentan en el Halftime Show experimentan aumentos exponenciales en descargas, reproducciones y ventas de merchandising. En ediciones anteriores, cantantes como Rihanna, The Weeknd y Shakira han visto duplicadas sus cifras en plataformas digitales tras su aparición.

Las métricas más recientes sugieren que el puertorriqueño podría marcar un récord entre los artistas latinos que han pisado el escenario del show de medio tiempo del Super Bowl. Con un aumento estimado de más de 100% en sus ingresos semanales, Bad Bunny podría convertirse en el artista latino con mayor rendimiento económico post-Halftime Show en la historia de la NFL.