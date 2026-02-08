HOYSuscripcion LR Focus

Bad Bunny en Super Bowl 2026: ¿cuánto ganará el cantante por cantar en el show de medio tiempo?

Bad Bunny se prepara para encabezar uno de los momentos más esperados de Super Bowl 2026, generando expectativas no solo por su espectáculo musical, sino también por el impacto que su actuación podría tener en sus cifras económicas.

Bad Bunny hará vibrar a todos los presentes en el Super Bowl 2026. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Bad Bunny hará vibrar a todos los presentes en el Super Bowl 2026. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El artista puertorriqueño Bad Bunny ha sido confirmado como la estrella principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará en el Levi’s Stadium de California. Este anuncio coincide con uno de los momentos más mediáticos de su carrera, tras ganar el Grammy a Álbum del Año y continuar con la promoción internacional de su más reciente producción musical.

La expectativa en torno a su participación ha desatado múltiples interrogantes, especialmente relacionadas con las ganancias que podría obtener. Aunque la NFL mantiene una política clara sobre no pagar honorarios directos a los artistas del Halftime Show, la exposición masiva que otorga el evento representa una oportunidad sin precedentes para aumentar ingresos por otras vías.

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Super Bowl 2026: artistas del show de medio tiempo, horarios y dónde verlo EN VIVO

lr.pe

¿Cuánto dinero ganará Bad Bunny por presentarse en el Super Bowl 2026?

Contrario a lo que muchos piensan, Bad Bunny no recibirá un pago directo por cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. La NFL mantiene una política establecida desde hace años: cubrirá los costos de producción del espectáculo, pero no entrega un salario al artista invitado, sin importar su popularidad o trayectoria.

Sin embargo, lo verdaderamente lucrativo está en la visibilidad. Durante la semana del Super Bowl, las reproducciones de los artistas que participan en el Halftime Show suelen multiplicarse. En el caso de Bad Bunny, sus ingresos actuales en plataformas digitales como Spotify y Apple Music rondan los 788.500 dólares semanales solo en Estados Unidos. Según estimaciones citadas por medios extranjeros, tras su presentación en el evento deportivo, esa cifra podría elevarse hasta 1.7 millones de dólares, debido al incremento masivo en consumo digital de su música.

PUEDES VER: Bad Bunny en el Super Bowl: así fue la primera aparición de 'El Conejo Malo' en el show del medio tiempo junto a Shakira

lr.pe

Expectativas tras su presentación en el Super Bowl 2026

La proyección de ingresos responde al historial de comportamiento de la audiencia global durante y después del Super Bowl. Año tras año, los artistas que se presentan en el Halftime Show experimentan aumentos exponenciales en descargas, reproducciones y ventas de merchandising. En ediciones anteriores, cantantes como Rihanna, The Weeknd y Shakira han visto duplicadas sus cifras en plataformas digitales tras su aparición.

Las métricas más recientes sugieren que el puertorriqueño podría marcar un récord entre los artistas latinos que han pisado el escenario del show de medio tiempo del Super Bowl. Con un aumento estimado de más de 100% en sus ingresos semanales, Bad Bunny podría convertirse en el artista latino con mayor rendimiento económico post-Halftime Show en la historia de la NFL.

Super Bowl 2026: Bad Bunny, Green Day y la lista completa de artistas que se presentarán en la final de la NFL en Estados Unidos

Super Bowl 2026: Bad Bunny, Green Day y la lista completa de artistas que se presentarán en la final de la NFL en Estados Unidos

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue la primera aparición de 'El Conejo Malo' en el show del medio tiempo junto a Shakira

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue la primera aparición de 'El Conejo Malo' en el show del medio tiempo junto a Shakira

Billie Eilish en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierras robadas"

Billie Eilish en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierras robadas"

Super Bowl 2026 Show de Medio Tiempo con Bad Bunny EN VIVO HOY: a qué hora inicia y dónde ver el Halftime de la final de la NFL

Super Bowl 2026 Show de Medio Tiempo con Bad Bunny EN VIVO HOY: a qué hora inicia y dónde ver el Halftime de la final de la NFL

Aniversario de Corazón Serrano: así se vivió el concierto con María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

Aniversario de Corazón Serrano: así se vivió el concierto con María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

Después de 33 años, Corazón Serrano late más fuerte que nunca

Después de 33 años, Corazón Serrano late más fuerte que nunca

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

