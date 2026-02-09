HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Streamer Macarius aclara que jamás usó brujería para estar con Suheyn Cipriani, como afirman usuarios: “Lo tomo con mucho humor”

El streamer Macarius mantiene una relación sentimental con la modelo Suheyn Cipriani, exmiss Perú y una de los rostros femeninos más bellos del país.

Suheyn Cipriani y Macarius cuentan con 29 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Suheyn Cipriani y Macarius cuentan con 29 años. Foto: Composición LR/Instagram.

‘Macarius’ y Suheyn Cipriani se han convertido en la pareja de moda en las redes sociales. El streamer y la exmiss Perú derrochan muestras de cariño cada vez que aparecen juntos, y esa complicidad ha conquistado a los seguidores de ambas figuras.

Incluso, el propio influencer ha admitido que muchos cibernautas le preguntan si realizó algún tipo de brujería para conquistar a una de las mujeres más bellas del Perú. Sin embargo, él ha dejado en claro que toma estos comentarios con humor y naturalidad.

“Recibo muchas preguntas respecto a mi relación, de cómo hice para estar con ella, a qué santo le rezo o qué brujería he hecho, ja, ja. Eso lo tomo con mucho humor. Yo sigo siendo tal cual, con perfil bajo, haciendo mi trabajo y manteniendo siempre comunicación con mis seguidores”, declaró a Trome.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani y streamer Macarius fueron sorprendidos besándose en un reflejo, causando gran sorpresa entre sus seguidores

lr.pe

‘Macarius’ revela que está viviendo en Lima para apoyar a Suheyn Cipriani

Para que la distancia no afecte su relación (él reside en Arequipa y Suheyn Cipriani en Lima), el streamer ha decidido radicar por algunos días en Lima para apoyar a su novia, quien actualmente desarrolla varios proyectos, entre ellos su programa en ATV ‘Esto si es amor’ y su espacio propio en el canal de Jefferson Farfán que se viene preparando.

“Estoy viviendo entre Lima y Arequipa. Aquí en la capital con Suheyn y en Arequipa con mis papás, siempre estoy pendientes de ellos. Sé que Suheyn tiene muchos proyectos y decidí quedarme varias semanas para apoyarla, y todo está resultando bien”, explicó a Trome.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani deja ‘La Manada’ y anuncia nuevo programa propio en Satélite+: 'Ya estamos haciendo el piloto'

lr.pe

‘Macarius’ aclara que es una persona tranquila y no tiene escándalos   

Ante la posibilidad de que el streamer ingrese a algún reality de televisión, como ‘La casa de Magaly’, debido a la popularidad que ha ganado fuera de las redes sociales, fue claro al señalar que, ante cualquier propuesta, lo conversaría previamente con su novia, Suheyn Cipriani

“Eso tendría que conversarlo con Suheyn, pues es mi pareja, ya que es un reality controversial. La verdad no lo sé, tendría que ver el formato. Yo soy una persona tranquila, no tengo escándalos”, sostuvo.

Notas relacionadas
¡Giro inesperado! ¿A qué se dedica ahora la exMiss Perú, Nicole Faverón, tras dejar 'Esto es guerra' y alejarse de la TV peruana?

¡Giro inesperado! ¿A qué se dedica ahora la exMiss Perú, Nicole Faverón, tras dejar 'Esto es guerra' y alejarse de la TV peruana?

LEER MÁS
Anelhí Arias revela el difícil momento que vive por accidente de su hija con fuegos artificiales: "No es una fractura normal"

Anelhí Arias revela el difícil momento que vive por accidente de su hija con fuegos artificiales: "No es una fractura normal"

LEER MÁS
Anelhí Arias revela el estado de salud de su hija tras ser operada por accidente con fuegos artificiales: “Me siento muy triste”

Anelhí Arias revela el estado de salud de su hija tras ser operada por accidente con fuegos artificiales: “Me siento muy triste”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

LEER MÁS
Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

LEER MÁS
Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Sekou Gassama ya tendría fecha para debutar con Universitario por el Torneo Apertura: "Va a tener la oportunidad"

MIDAGRI: Perú superó los US$15.000 millones en agroexportaciones al cierre del 2025

Espectáculos

María Becerra revela cómo fue aceptar cantar en el concierto de Corazón Serrano por su aniversario 33: "Quedé enamorada"

Allison Pastor niega conflictos con Gisela Valcárcel tras enfrentamiento de 2021 y descarta participar en su programa: “Estoy en otra etapa”

Sergio Peña confronta a seguidora que criticó foto junto a su novia tras ser denunciado por abuso: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Milagros Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

Nuevo golpe contra López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025