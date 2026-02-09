‘Macarius’ y Suheyn Cipriani se han convertido en la pareja de moda en las redes sociales. El streamer y la exmiss Perú derrochan muestras de cariño cada vez que aparecen juntos, y esa complicidad ha conquistado a los seguidores de ambas figuras.

Incluso, el propio influencer ha admitido que muchos cibernautas le preguntan si realizó algún tipo de brujería para conquistar a una de las mujeres más bellas del Perú. Sin embargo, él ha dejado en claro que toma estos comentarios con humor y naturalidad.

“Recibo muchas preguntas respecto a mi relación, de cómo hice para estar con ella, a qué santo le rezo o qué brujería he hecho, ja, ja. Eso lo tomo con mucho humor. Yo sigo siendo tal cual, con perfil bajo, haciendo mi trabajo y manteniendo siempre comunicación con mis seguidores”, declaró a Trome.

‘Macarius’ revela que está viviendo en Lima para apoyar a Suheyn Cipriani

Para que la distancia no afecte su relación (él reside en Arequipa y Suheyn Cipriani en Lima), el streamer ha decidido radicar por algunos días en Lima para apoyar a su novia, quien actualmente desarrolla varios proyectos, entre ellos su programa en ATV ‘Esto si es amor’ y su espacio propio en el canal de Jefferson Farfán que se viene preparando.

“Estoy viviendo entre Lima y Arequipa. Aquí en la capital con Suheyn y en Arequipa con mis papás, siempre estoy pendientes de ellos. Sé que Suheyn tiene muchos proyectos y decidí quedarme varias semanas para apoyarla, y todo está resultando bien”, explicó a Trome.

‘Macarius’ aclara que es una persona tranquila y no tiene escándalos

Ante la posibilidad de que el streamer ingrese a algún reality de televisión, como ‘La casa de Magaly’, debido a la popularidad que ha ganado fuera de las redes sociales, fue claro al señalar que, ante cualquier propuesta, lo conversaría previamente con su novia, Suheyn Cipriani

“Eso tendría que conversarlo con Suheyn, pues es mi pareja, ya que es un reality controversial. La verdad no lo sé, tendría que ver el formato. Yo soy una persona tranquila, no tengo escándalos”, sostuvo.