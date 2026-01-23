HOYSuscripcion LR Focus

Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Espectáculos

¡Giro inesperado! ¿A qué se dedica ahora la exMiss Perú, Nicole Faverón, tras dejar 'Esto es guerra' y alejarse de la TV peruana?

Nicole Faverón dejó atrás los sets de ‘Esto es guerra’ y hoy vive una etapa completamente distinta lejos de la televisión peruana. La exmiss Perú, madre de dos hijos, sorprende con el giro que dio a su vida personal y pública.

Nicole Faverón y Natalie Vértiz protagonizaron fuertes duelos en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/Facebook
Nicole Faverón y Natalie Vértiz protagonizaron fuertes duelos en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/Facebook

Nicole Faverón fue durante años un rostro recurrente de la televisión peruana, primero como Miss Perú 2012 y luego como competidora del popular reality 'Esto es guerra'. Su presencia marcó una etapa del programa, donde su desempeño y perfil mediático la convirtieron en una figura reconocible para miles de televidentes, además de sus constantes enfrentamientos con Natalie Vértiz.

Luego de su salida de ‘EEG’, Faverón enfocó sus esfuerzos en su formación académica. Estudió Psicología en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y logró titularse como psicóloga clínica licenciada, condición que hoy destaca con orgullo en sus plataformas digitales.

Graduación de Nicole Faverón en 2017. Foto: Instagram

Graduación de Nicole Faverón en 2017. Foto: Instagram

La nueva vida de Nicole Faverón tras abandonar la televisión peruana

Actualmente, la exmiss Perú 2012 ejerce como terapeuta y atiende tanto a niños como a adultos en su propio consultorio. Su cambio de rumbo profesional no solo implicó dejar la televisión peruana, sino también asumir un rol activo en temas de salud. Con el tiempo, se convirtió en vocera de campañas de prevención contra el cáncer de mama, una causa cercana a su historia personal.

Su madre enfrentó esta enfermedad y ella misma detectó un bulto cuando tenía 17 años. “Soy un ejemplo viviente de esto”, declaró en su momento al explicar que la detección temprana fue clave.

En el plano personal, Nicole Faverón contrajo matrimonio en 2018 con el empresario minero alemán Jonas Nitschack. La relación dio lugar a una nueva etapa en su vida: hoy es madre de dos hijos. Aunque mantiene activa su cuenta de Instagram, ha optado por un perfil más reservado, donde comparte principalmente momentos familiares y evita exponer a su pareja, por lo que existen pocas imágenes públicas junto a su esposo.

Nicole Faverón y su esposo. Foto: Instagram

Nicole Faverón y su esposo. Foto: Instagram

Nicole Faverón y su recordado paso por 'Esto es guerra'

El ingreso de Nicole Faverón a ‘Esto es guerra’ se produjo en 2013, en un contexto mediático donde la producción buscaba potenciar la competencia entre figuras con perfiles similares. Su llegada al reality coincidió con la presencia de Natalie Vértiz, también ex Miss Perú, lo que generó una narrativa de rivalidad que captó la atención del público.

Durante su permanencia en el programa, pasó de ser vista únicamente como reina de belleza a consolidarse como una competidora constante, ganando simpatía entre los seguidores del formato. Con el paso de las temporadas, decidió retirarse para priorizar metas personales alejadas del espectáculo.

Uno de los momentos que más recuerdan los fanáticos del reality es el 'huevazo' que le tiró Faverón a Vértiz, luego de que la ahora esposa de Yaco Eskenazi perdiera una competencia. Esto desencadenó el llanto de Natalie, quien le recriminó por su accionar y le recordó que ambas son misses, por lo que tendría que tener un poco más de delicadeza.

