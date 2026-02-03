Suheyn Cipriani deja ‘La Manada’ y anuncia nuevo programa propio en Satélite+: “Ya estamos haciendo el piloto”

Suheyn Cipriani confirmó su salida del podcast ‘La Manada’ y anunció que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto para el canal de YouTube Satélite+. La noticia fue respaldada por el productor del canal, Abneer Robles, quien reveló que desde hace tiempo existía un interés mutuo por desarrollar un espacio propio para la conductora. A esto se suma el estreno del programa de TV 'Esto sí es amor' que conducirá junto a Miguel Arce.

Suheyn Cipriani tendrá programa propio en Satélite+

Suheyn Cipriani aclaró que continuará visitando el podcast ‘La Manada’ del canal Satélite+, aunque remarcó que el objetivo principal es consolidar su propio programa. "Cuando yo ingresé a Satélite, la idea desde un comienzo era crear un programa nuevo para surtir de contenidos al canal”, explicó la conductora.

Por su parte, el productor Abneer Robles detalló el interés de que la tiktoker tenga un espacio digital propio. "Siempre hubo un interés del canal por jalar a Suheyn, y además también hubo un interés de parte mía y de Laura por generar nuevo contenido con ella. Suheyn entró porque es una figura del canal, ella es parte de Satélite+", señaló.

Asimismo, Robles precisó que actualmente ya se vienen realizando pilotos para definir el formato del programa que estaría a cargo de Cipriani, en una línea similar a proyectos anteriores que impulsó el canal.

Finalmente, la tiktoker Suheyn Cipriani destacó el crecimiento personal y profesional que está experimentando durante su etapa en Satélite+. "Me ha ayudado un montón estar aquí con ustedes, he mejorado bastante, en realidad me lo dicen: ‘Oye, has mejorado, hablas mucho más’. Me felicitan y nada, espero que le den todo el amor del mundo al proyecto que estamos viendo con Abneer y toda la producción", concluyó.