HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Suheyn Cipriani deja ‘La Manada’ y anuncia nuevo programa propio en Satélite+: “Ya estamos haciendo el piloto”

Tiktoker adelantó detalles de su propio programa en el canal de YouTube Satélite+, proyecto que está desarrollando con el productor Abneer Robles.

Influencer visitaría esporádicamente 'La Manada'.
Influencer visitaría esporádicamente 'La Manada'. | Foto: composición LR/Satélite +

Suheyn Cipriani confirmó su salida del podcast ‘La Manada’ y anunció que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto para el canal de YouTube Satélite+. La noticia fue respaldada por el productor del canal, Abneer Robles, quien reveló que desde hace tiempo existía un interés mutuo por desarrollar un espacio propio para la conductora. A esto se suma el estreno del programa de TV 'Esto sí es amor' que conducirá junto a Miguel Arce.

Suheyn Cipriani tendrá programa propio en Satélite+

Suheyn Cipriani aclaró que continuará visitando el podcast ‘La Manada’ del canal Satélite+, aunque remarcó que el objetivo principal es consolidar su propio programa. "Cuando yo ingresé a Satélite, la idea desde un comienzo era crear un programa nuevo para surtir de contenidos al canal”, explicó la conductora.

PUEDES VER: Pol Deportes no estuvo en el estreno del stream de María Pía Copello y explican el motivo: "Va a estar haciendo unos despachos"

lr.pe

Por su parte, el productor Abneer Robles detalló el interés de que la tiktoker tenga un espacio digital propio. "Siempre hubo un interés del canal por jalar a Suheyn, y además también hubo un interés de parte mía y de Laura por generar nuevo contenido con ella. Suheyn entró porque es una figura del canal, ella es parte de Satélite+", señaló.

Asimismo, Robles precisó que actualmente ya se vienen realizando pilotos para definir el formato del programa que estaría a cargo de Cipriani, en una línea similar a proyectos anteriores que impulsó el canal.

PUEDES VER: María Pía Copello revela que productor de 'La Manada' le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: “Me sorprendió”

lr.pe

Finalmente, la tiktoker Suheyn Cipriani destacó el crecimiento personal y profesional que está experimentando durante su etapa en Satélite+. "Me ha ayudado un montón estar aquí con ustedes, he mejorado bastante, en realidad me lo dicen: ‘Oye, has mejorado, hablas mucho más’. Me felicitan y nada, espero que le den todo el amor del mundo al proyecto que estamos viendo con Abneer y toda la producción", concluyó.

Notas relacionadas
Pol Deportes no estuvo en el estreno del stream de María Pía Copello y explican el motivo: "Va a estar haciendo unos despachos"

Pol Deportes no estuvo en el estreno del stream de María Pía Copello y explican el motivo: "Va a estar haciendo unos despachos"

LEER MÁS
Carlos Orozco ironiza sobre la baja audiencia del nuevo canal de María Pía Copello: “Ganó el internet”

Carlos Orozco ironiza sobre la baja audiencia del nuevo canal de María Pía Copello: “Ganó el internet”

LEER MÁS
María Pía Copello revela que productor de 'La Manada' le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: “Me sorprendió”

María Pía Copello revela que productor de 'La Manada' le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: “Me sorprendió”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Fiscalía de París allana oficinas de X y cita a Elon Musk para declarar por presunta manipulación del algoritmo

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Streamers

Pol Deportes no estuvo en el estreno del stream de María Pía Copello y explican el motivo: "Va a estar haciendo unos despachos"

Carlos Orozco ironiza sobre la baja audiencia del nuevo canal de María Pía Copello: “Ganó el internet”

María Pía Copello revela que productor de 'La Manada' le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: “Me sorprendió”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025