Chris Soifer rompió su silencio y confirmó que tuvo una relación con Christian Cueva hace más de 10 años, pese a que el futbolista lo negó en una reciente entrevista con Andrea Llosa. La exchica reality aseguró que no tiene motivos para ocultar su pasado y respondió con firmeza ante las declaraciones del jugador.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, la hermana de Michelle Soifer aseguró que, aunque el jugador de Cienciano decida negar el vínculo, ella no tiene razones para hacerlo. Además, la actual pareja de Pamela Franco confesó que en ese entonces era una joven inexperta y que se dejó llevar por la ilusión. “Yo era una niña, bueno, era mayor de edad, pero era ilusa, me cantaban pajaritos en el aire”, afirmó.

Chris Soifer reveló que tuvo una relación con Cueva tras de 10 años de silencio

Chris Soifer decidió romper el silencio y hablar sobre su pasado con Christian Cueva. Según sus declaraciones, la relación ocurrió hace más de diez años, cuando ella era joven e inexperta. "Era una muchacha ilusa", confesó en su transmisión en vivo. Sin embargo, dejó claro que no busca revivir ese episodio ni generar controversia, ya que no encuentra sentido en hablar de algo que ocurrió hace muchos años. "Imagínense, si no lo hablé hace diez años, ¿por qué lo hablaría ahora? No tiene sentido", expresó la modelo.

Además, la exchica reality de 27 años dejó en claro que no le afecta que Christian Cueva niegue haber tenido una relación con ella. Según la influencer, cada persona decide qué historia contar, pero ella no tiene motivos para ocultar su verdad. “Sus razones tendrá, él sabrá qué historia es la que quiere contar. Y cool, yo no tengo por qué negarlo”, expresó con tranquilidad.

Respecto a los rumores de que pudo haber estado con el futbolista por interés, la modelo fue tajante al desmentir esa posibilidad. “Si yo fuera una mujer interesada, no estuviera con tanto muerto de hambre. Díganme lo que quieran, pero interesada, cero”, aseguró con firmeza.

Cueva negó relación con Chris Soifer en entrevista con Andrea Llosa

Mientras Chris Soifer sostiene que sí hubo una relación, Christian Cueva lo ha negado públicamente. Durante una entrevista con Andrea Llosa, el futbolista aseguró que no tuvo ningún vínculo sentimental con ella ni con otras figuras públicas como Rosángela Espinoza, Macarena Gastaldo y Melissa Klug.

"Yo sí la conozco, no tengo por qué negarlo. Pasó hace diez años y sucedió así como escuchaste", declaró Soifer, reafirmando su versión. A pesar de la negación del deportista, la exchica reality no se mostró afectada. "Sus razones tendrá, él sabrá qué historia quiere contar", respondió con tranquilidad.