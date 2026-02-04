A pocos días del estreno de su nuevo proyecto digital, María Pía Copello sorprendió a su audiencia al anunciar que se ausentará temporalmente de ‘Sin +Q Decir’, el espacio que conduce a través de su canal +QTV Network. La conductora explicó que realizará un viaje, aunque evitó precisar la fecha exacta de su partida.

El anuncio se produce en medio de la atención que ha generado el debut de su propuesta en el entorno digital. El María Pía Copello streaming no solo destacó por la expectativa del lanzamiento, sino también por los llamativos movimientos en su audiencia durante la primera transmisión en vivo por YouTube.

María Pía Copello anuncia que se va por unos días de su programa de YouTube

María Pía Copello comunicó en plena transmisión que dejará por algunos días la conducción de ‘Sin +Q Decir’. Con tono distendido, la exconductora de televisión señaló que su ausencia permitirá que sus compañeros asuman el liderazgo del espacio.

“Los que me aman y me adoran, quiero decirles que tengo un viaje que realizar. Por lo tanto... será una bonita oportunidad para que ustedes cinco puedan estar al aire. ¡Solitos! No me extrañen y no me llamen. ¡No! Nada”, expresó entre risas. En el set, sus colegas celebraron la noticia, especialmente Dafonseka, quien no ocultó su 'entusiasmo' ante la oportunidad de conducir sin la figura principal.

Picos inusuales de audiencia: así fue el inicio del canal de streaming de María Pía

El lunes 2 de febrero se emitió el primer episodio del canal +QTV Network. Durante los minutos iniciales, el canal de streaming de María Pía Copello registró entre 5.000 y 7.000 usuarios conectados en simultáneo, cifras habituales para un estreno en esta plataforma.

Con el avance de la transmisión y la participación de Samahara Lobatón como invitada, la audiencia ascendió progresivamente hasta alcanzar los 14.000 espectadores en vivo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue un salto repentino que elevó el contador hasta 61.000 usuarios sin que se produjera un hecho extraordinario en el contenido.

La situación generó comentarios en redes sociales, ya que el incremento ocurrió mientras la invitada evitaba profundizar en la agresión que denunció haber sufrido por parte de Bryan Torres. Minutos después, la cifra descendió de manera abrupta: pasó de 60.000 a 40.000, luego a 20.000 y finalmente se estabilizó alrededor de 6.000 conexiones simultáneas.