Entretenimiento

¡Orgullo peruano junto a Bad Bunny! Bailarín Patricio Quiñones brillará en Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026

El bailarín Patricio Quiñones hace historia como el primer peruano en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl. Su colaboración con Bad Bunny se realizará este domingo 8 de febrero.

Peruano 'Pato' Quiñones bailará para Bad Bunny este domingo 8 de febrero.
Peruano 'Pato' Quiñones bailará para Bad Bunny este domingo 8 de febrero.

La final de la NFL no solo concentra la atención por el duelo deportivo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. El Show del Medio Tiempo, que este año tiene como protagonista a Bad Bunny, se ha convertido en el momento más esperado por millones de espectadores alrededor del mundo.

En ese escenario de alcance global, el talento peruano también dice presente. El bailarín y coreógrafo Patricio Quiñones, conocido como 'Pato' Quiñones, hace historia al formar parte del cuerpo artístico que acompaña al ídolo puertorriqueño en el Levi’s Stadium de California, donde se desarrolla el Super Bowl 2026.

Patricio Quiñones ha colaborado con Daddy Yankee. Foto: Instagram/Patricio Quiñones

Patricio Quiñones ha colaborado con Daddy Yankee.

'Pato' Quiñones, primer peruano en el Show del Medio Tiempo

La participación de 'Pato' Quiñones en el Show del Medio Tiempo con Bad Bunny marca un hito para el Perú, al convertirse en el primer compatriota en uno de los espectáculos más vistos del planeta. "Hoy nos ve y escucha el mundo", compartió en redes sociales, mientras recibía mensajes de felicitación de amigos y colegas.

El Halftime Show de Bad Bunny está programado para iniciar alrededor de las 8.00 p. m. en Perú, tras los dos primeros cuartos del partido. Con más de 100 millones de personas siguiendo la transmisión, la presentación promete ser histórica y consolidar la música latina en el escenario deportivo más importante de Estados Unidos.

Una carrera que lo llevó a Bad Bunny

Patricio Quiñones, de 33 años, ha construido una trayectoria que lo llevó de la televisión local (en programas como 'El Gran Show', donde conoció a quien fue su pareja, Milett Figueroa) a escenarios internacionales. Su disciplina y constancia lo han convertido en un referente de la danza urbana, con colaboraciones que incluyen presentaciones junto a Manuel Turizo y Daddy Yankee .

El bailarín peruano ya había trabajado junto al artista puertorriqueño en proyectos musicales, y ahora su presencia en el Super Bowl confirma la solidez de su carrera. Con este logro, 'Pato' se suma a la lista de talentos nacionales que conquistan espacios globales, demostrando que la danza peruana también puede brillar en los escenarios más grandes del entretenimiento mundial.

