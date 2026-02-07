La gran final de la NFL se realizará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y reunirá a reconocidos artistas internacionales en un espectáculo que irá más allá del fútbol americano. El gran protagonista será Bad Bunny, quien marcará un hito al convertirse en el primer artista latino en solitario en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, uno de los eventos televisados más vistos a nivel global. Más allá de la impactante final deportiva, lo que atrae a miles de espectadores es el variado cartel musical.

¿Quién encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Bad Bunny fue anunciado como la figura principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Tras ganar tres estatuillas en la 68.ª edición de los Premios Grammy, el cantante puertorriqueño aseguró que su presentación representará a la comunidad latina. Además, aseguró que el idioma no será un impedimento para poner a bailar tanto al público presente como a los televidentes y se mostró entusiasmado con la idea de que, por una noche, el mundo entero baile en español.

Su participación ha generado gran expectativa en redes sociales y el respaldo de figuras como Bruno Mars, Shakira y Jennifer Lopez, quienes celebraron el logro y destacaron la relevancia de la presencia latina en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento global.

¿Quién abrirá la ceremonia oficial del Super Bowl 2026?

Green Day, la legendaria banda de punk rock, será la encargada de inaugurar oficialmente el evento desde las 6:00 p.m. (hora peruana). El grupo integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool ofrecerá un show especial en el Super Bowl 2026.

Sus seguidores esperan que interpreten temas como 'American idiot', 'Holiday', 'The american dream is killing me' o 'Bang band' para incomodar al gobierno de Donald Trump.

¿Qué otros artistas tocarán en el Super Bowl 2026?

Teddy Swims iniciará la fiesta musical con el Tailgate Concert

Las actividades musicales comenzarán a las 3:50 p.m. (hora peruana) con el tradicional Tailgate Concert, un evento previo al partido que se ha convertido en un clásico de la final. En esta ocasión, el cantante Teddy Swims encabezará el concierto, mientras que el rapero LaRussell tendrá a su cargo la apertura del espectáculo.

Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones participarán en los actos protocolares

Antes del inicio del partido también habrá presentaciones especiales de artistas reconocidos como Charlie Puth, quien interpretará el himno nacional de Estados Unidos. Además, Brandi Carlile cantará el emblemático tema ‘America the beautiful’.

Por su parte, la cantante y actriz Coco Jones estará a cargo de 'Lift every voice and sing', considerado el himno nacional afroamericano. La canción es una oración de acción de gracias por la libertad, con metáforas que evocan el Éxodo bíblico de la esclavitud a la libertad de la "tierra prometida".

Super Bowl 2026: programación completa de presentaciones musicales

Con todos los artistas confirmados, esta es la agenda oficial de actuaciones del Super Bowl 2026 (hora peruana):

3:50 p.m. – Tailgate Concert con Teddy Swims y apertura de LaRussell.

– Tailgate Concert con Teddy Swims y apertura de LaRussell. 6:00 p.m. – Ceremonia de apertura con Green Day, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones.

– Ceremonia de apertura con Green Day, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones. 6:30 p.m. – Inicio oficial del Super Bowl 2026.

– Inicio oficial del Super Bowl 2026. Medio tiempo – Show principal encabezado por Bad Bunny.

¿A qué hora inicia el Super Bowl 2026 en Latinoamérica?

Estos son algunos horarios confirmados para el inicio del partido en la región:

México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica: 5:30 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y Cuba: 6:30 p.m.

Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 EN VIVO?

En América Latina, la final de la NFL podrá verse a través de canales deportivos como ESPN y Fox Sports. Además, algunas plataformas de streaming como Disney+ contarán con los derechos de transmisión para la región.