Cinco regiones concentran más del 57% del electorado nacional

Lima es la región que concentra la mayor cantidad de votos en las elecciones generales 2026, con más de nueve millones y medio de electores, según un estudio del Observatorio para la Gobernabilidad de INFOgob.

Entre Lima Metropolitana, Lima provincias y El Callao cuenta con 9.509.996 de votantes. Le siguen La Libertad con 1.552.691 sufragantes; Piura con 1.534.085; Arequipa con 1.226.525; y Cajamarca con 1.198.773.

Estas cinco regiones representan el 57.52% del electorado nacional compuesto por 27 millones 325.432 de peruanos. Cabe indicar que el padrón electoral ha crecido 8% con relación al de los comicios de 2021, y uno de cada 2 sufragantes tiene menes de 40 años.

Lima

Lima Metropolitana concentra el 29% del total del padrón electoral, mientras Madre de Dios, la más pequeña, menos del 1%. Sobre las características del electorado, existe una mayor proporción de electores adultos mayores que el promedio nacional, y en menor porcentaje de electores menores de 30 años, representando tan solo un 25%.

Sobre la población electoral en situación de vulnerabilidad se advierte que en Lima se registran 64.823 y en el Callao 8.722 personas con discapacidad.

Asimismo, se observa la presencia de pueblos indígenas u originarios. Si bien el padrón electoral no consigna la pertenencia étnica de los electores, sí especifica la cantidad de centros poblados con presencia de población indígena u originaria, el cual representa un 51% en Lima.

La cantidad de electores por distritos es bastante desigual. Algunos lugares reportan más de 100 mil electores mientras que otros apenas unos cientos. Por ejemplo, en la Lima Provincias se encuentra el distrito de Cochas, en la provincia de Yauyos, con 234 electores, y también está el distrito de Huaral, con 87.907 electores.

En cuanto a campañas electorales, por los medios y redes sociales, se advierte que los candidatos que han participado anteriormente en un proceso electoral como Keiko Fujimori, Rafel López Aliaga o César Acuña han concentrado, a la fecha, su presencia en regiones de la costa y selva del país.

La Libertad y Piura

Por su parte, La Libertad y Piura presentan un 27% y 28% de electorado menor a los 30 años, respectivamente. En el mismo orden, integran un 20% y 19% de electores mayores a los 60 años.

La Libertad tiene 9.935 electores con discapacidad y presencia de centros poblados con presencia de población indígena u originaria en un 6%. En tanto, Piura lo hace en un 15.671 y 2%.

En ambas regiones los ciudadanos han expresado su rechazo hacia candidatos que visitaron el lugar.

En octubre del 2025, en Trujillo, decenas de ciudadanos rechazaron la llegada de Keiko Fujimori para anunciar su cuarta candidatura presidencial. Con letreros como “Keiko nunca más” o “Fuerza criminal dupla con Acuña (gobernador de La Libertad y también candidato presidencial)”, mostraron su desaprobación.

Arequipa y Cajamarca

Arequipa es la cuarta región con mayor cantidad de electorado. Incluye a 7.368 electores con algún tipo de discapacidad y un 25% de centros poblados con presencia de población indígena u originaria.

En febrero de este año, Rafael López Aliaga llegó a la región del sur para realizar un mitin como parte de su campaña presidencial con Renovación Popular. “¡Porky corrupto!” y “¡Fuera de Arequipa!”, fueron algunas de las frases que exclamaron los ciudadanos en la entrada del Teatro Fénix donde se realizó el mitin.

Parte de la oposición se debió al poco apoyo que ha brindado López Aliaga a las víctimas de las manifestaciones sociales 2022-2023. "Ha llegado a Arequipa a ofender la dignidad de los arequipeños.

Finalmente, la quinta región es Cajamarca con19% de votantes mayores a los 60 años y 28% menores de 30. Presenta 12 201 electores con discapacidad y 1% pertenecientes a pueblos indígenas.

Votantes en el extranjero

Mediante la Resolución N.° 0744-2025-JNE se aprobó el padrón electoral definitivo para las Elecciones Generales 2026, que alcanza un total de 27.325.432 electores. Del total de electores, 26.114.619 se encuentran en el territorio nacional, mientras que 1.210.813 residen en el extranjero.

Observando ello como una circunscripción electoral, peruanos residentes en el extranjero, se ubicarían en cuarto lugar, después de Arequipa y antes que Cajamarca.

Esta categoría evidencia un incremento excepcional del 21% con relación a las Elecciones Generales 2021.

En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), a través de su red de oficinas consulares, garantiza el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos peruanos residentes fuera del territorio nacional. Los consulados actúan como órganos de apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargándose de la organización logística, la instalación de las mesas de votación y la difusión de información oficial para asegurar una participación democrática eficiente y accesible en sus respectivas jurisdicciones.

Solo pueden votar en el exterior quienes tengan registrada en su DNI una dirección fuera del Perú y que se encuentren registrados en el padrón electoral. Además, no se instalarán mesas de tránsito en el exterior. Cada elector debe votar únicamente en el local y mesa que le corresponde según el padrón electoral.

Población vulnerable en el electorado

Como se mencionó anteriormente, es necesario tomar en cuenta a la población en situación de vulnerabilidad porque esto permite al sistema electoral implementar medidas institucionales específicas que atiendan ambas realidades: por un lado, las personas con discapacidad, frente a barreras físicas, comunicacionales y cognitivas; y por otro, las poblaciones asentadas en centros poblados indígenas u originarios, condicionadas por restricciones territoriales, lingüísticas y culturales.

"En ambos casos, resulta pertinente consolidar un enfoque de inclusión para la accesibilidad y participación que fortalezca el ejercicio efectivo de los derechos políticos y garantice no solo el acceso al sufragio, sino también una igualdad de condiciones par un voto informado", indicaron.