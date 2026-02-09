HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

‘El reventonazo de verano’ arrasa en rating y deja atrás a 'JB Noticias' en su regreso a Panamericana TV: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

Programa liderado por ‘La chola Chabuca’ hizo 9.2 puntos y superó ampliamente en el rating a la competencia como 'Yo soy' y el debut de 'JB'

'El reventonazo de verano' sigue siendo el líder del rating en el horario sabatino. Foto: Composición LR/América TV/Latina.
'El reventonazo de verano' sigue siendo el líder del rating en el horario sabatino. Foto: Composición LR/América TV/Latina.

‘El Reventonazo del Verano’ continúa arrasando en el rating en 2026 y se consolida como el programa más visto de su franja horaria. El espacio liderado por América Televisión alcanzó 9.2 puntos de sintonía, superando con amplia ventaja a su competencia y confirmando que su mezcla de humor, música y entretenimiento sigue conectando con el público peruano.

Durante la última emisión del fin de semana, el programa presentó un contenido variado que impulsó su alto desempeño en audiencia. Entre los invitados destacados estuvieron Nataniel Sánchez junto al elenco de la película ‘Mi mejor enemiga’, Betina Onetto y Tula Rodríguez encabezando la promoción de la novela ‘Los otros Concha 2’, además de la participación de los conductores de ‘América Hoy’, Janet Barboza y Edson Dávila.

"Estamos agradecidos por la confianza que el público nos ha dado en el rating, y nosotros lo tomamos como un reto para seguir creciendo y entregando un programa de calidad semana a semana", indicó la Chola Chabuca.

PUEDES VER: 'Esto es guerra' lideró el rating en su estreno: ¿cuántos puntos hizo con el regreso de Johanna San Miguel y Mathías Brivio?

lr.pe

¿Cuánto rating hizo el regreso de ‘JB Noticias’ en Panamericana y ‘Yo soy’?

Otros espacios de la competencia también marcaron cifras en el rating. ‘Yo soy’ registró 7.5 puntos de sintonía, mientras que el estreno de ‘JB Noticias’ alcanzó 2.7 puntos el sábado y descendió a 2.5 puntos en su emisión del domingo.

En esta nueva etapa de ‘El Reventonazo del Verano’, la Chola Chabuca mantiene en su elenco a figuras ya consolidadas del humor nacional como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito y Katy Prado, entre otros, reforzando la propuesta del programa.

Asimismo, la conductora adelantó que este sábado se emitirá un especial dedicado a la festividad de la Virgen de la Candelaria y al aniversario de Corazón Serrano. “Estoy feliz de haber participado en la festividad de la Virgen de la Candelaria y este sábado vamos a presentar un especial en el programa. También haremos algo similar con el aniversario de Corazón Serrano, donde participé como presentador”, declaró.

Notas relacionadas
‘El reventonazo de verano’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

‘El reventonazo de verano’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

LEER MÁS
‘Esto es guerra’ lideró el rating en su retorno a la TV: ¿cuántos puntos lograron con el retorno de Katia Palma al programa?

‘Esto es guerra’ lideró el rating en su retorno a la TV: ¿cuántos puntos lograron con el retorno de Katia Palma al programa?

LEER MÁS
'Esto es guerra' lideró el rating en su estreno: ¿cuántos puntos hizo con el regreso de Johanna San Miguel y Mathías Brivio?

'Esto es guerra' lideró el rating en su estreno: ¿cuántos puntos hizo con el regreso de Johanna San Miguel y Mathías Brivio?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

'Amor y fuego' expone que Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa pese a tener nueva saliente

LEER MÁS
Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

LEER MÁS
Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Es falso que el gobierno peruano haya pagado “indebidamente” US$250.000 a Indira Huilca: fue una reparación por vulnerar el debido proceso contra su padre

Flor Pablo acusa a Aguayo de normalizar abusos: “Cómo puedes romantizar el embarazo de niñas”

Streamer Macarius aclara que jamás usó brujería para estar con Suheyn Cipriani, como afirman usuarios: “Lo tomo con mucho humor”

Espectáculos

Streamer Macarius aclara que jamás usó brujería para estar con Suheyn Cipriani, como afirman usuarios: “Lo tomo con mucho humor”

Gustavo Salcedo niega que María Pía Vallejos sea su saliente pese a que ella afirmó estar enamorada: “No es así”

Pamela Franco opina sobre posible prisión efectiva de 5 a 8 años en contra de Pamela López: "No se lo deseo a nadie"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Flor Pablo acusa a Aguayo de normalizar abusos: “Cómo puedes romantizar el embarazo de niñas”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Milagros Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025