‘El reventonazo de verano’ arrasa en rating y deja atrás a 'JB Noticias' en su regreso a Panamericana TV: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?
Programa liderado por ‘La chola Chabuca’ hizo 9.2 puntos y superó ampliamente en el rating a la competencia como 'Yo soy' y el debut de 'JB'
‘El Reventonazo del Verano’ continúa arrasando en el rating en 2026 y se consolida como el programa más visto de su franja horaria. El espacio liderado por América Televisión alcanzó 9.2 puntos de sintonía, superando con amplia ventaja a su competencia y confirmando que su mezcla de humor, música y entretenimiento sigue conectando con el público peruano.
Durante la última emisión del fin de semana, el programa presentó un contenido variado que impulsó su alto desempeño en audiencia. Entre los invitados destacados estuvieron Nataniel Sánchez junto al elenco de la película ‘Mi mejor enemiga’, Betina Onetto y Tula Rodríguez encabezando la promoción de la novela ‘Los otros Concha 2’, además de la participación de los conductores de ‘América Hoy’, Janet Barboza y Edson Dávila.
"Estamos agradecidos por la confianza que el público nos ha dado en el rating, y nosotros lo tomamos como un reto para seguir creciendo y entregando un programa de calidad semana a semana", indicó la Chola Chabuca.
¿Cuánto rating hizo el regreso de ‘JB Noticias’ en Panamericana y ‘Yo soy’?
Otros espacios de la competencia también marcaron cifras en el rating. ‘Yo soy’ registró 7.5 puntos de sintonía, mientras que el estreno de ‘JB Noticias’ alcanzó 2.7 puntos el sábado y descendió a 2.5 puntos en su emisión del domingo.
En esta nueva etapa de ‘El Reventonazo del Verano’, la Chola Chabuca mantiene en su elenco a figuras ya consolidadas del humor nacional como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito y Katy Prado, entre otros, reforzando la propuesta del programa.
Asimismo, la conductora adelantó que este sábado se emitirá un especial dedicado a la festividad de la Virgen de la Candelaria y al aniversario de Corazón Serrano. “Estoy feliz de haber participado en la festividad de la Virgen de la Candelaria y este sábado vamos a presentar un especial en el programa. También haremos algo similar con el aniversario de Corazón Serrano, donde participé como presentador”, declaró.