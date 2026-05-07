Conciertos de Mayo en Perú 2026: fechas, horarios, precios y dónde comprar entradas para los próximos eventos musicales en Lima este mes

Los conciertos de mayo tendrán como principales escenarios el Estadio Nacional, Costa 21 y el Centro de Convenciones Leguía. | Foto: composición LR/Instagram

Los conciertos de mayo tendrán como principales escenarios el Estadio Nacional, Costa 21 y el Centro de Convenciones Leguía. | Foto: composición LR/Instagram

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Mayo de 2026 comenzó con una energía arrolladora en Lima. La ciudad ya vibró con presentaciones de alto impacto como las de Rata Blanca, Ryan Castro, el festival Ultra Perú y el esperado regreso de Korn, que reunió a miles de fanáticos en un espectáculo cargado de potencia. Estos conciertos marcaron el inicio de un mes que promete seguir sorprendiendo con artistas internacionales de primer nivel.

La agenda musical de mayo se presenta diversa y ambiciosa. Desde baladas románticas y pop alternativo hasta rock y música urbana, los escenarios más importantes de la capital del Perú —como el Estadio Nacional, el Estadio de San Marcos y Costa 21— se preparan para recibir a multitudes. Los próximos días estarán llenos de propuestas que confirman a la ‘Ciudad de los Reyes’ como un destino clave para las giras mundiales.

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Kany García – 7 de mayo de 2026

La puertorriqueña Kany García regresa a Lima tras su último sold out, con su repertorio de baladas y letras profundas. El concierto se realizará en el Coliseo Dibós el jueves 7 de mayo, con entradas en Ticketmaster a S/175, S/285 y S/390.

The Lumineers – 7 de mayo de 2026

La banda estadounidense de folk rock The Lumineers llega por primera vez a Perú como parte de su gira ‘The Automatic World Tour’. El show será en Costa 21 Duomo el jueves 7 de mayo, con entradas en Teleticket desde S/150 y S/200 con descuento, y S/172 y S/322 a precio regular.

Mau & Ricky - 7 de mayo

Mau & Ricky, el icónico dúo venezolano de hermanos, regresa a Lima con lo mejor de su repertorio de reguetón y pop latino. Su espectáculo será en el Centro de Convenciones Leguía el jueves 7 de mayo. Boletos disponibles en Ticketmaster desde S/153.

Los Ángeles Azules – 8 de mayo de 2026

Los Ángeles Azules, el grupo de cumbia más grande de México, ofrecerá un espectáculo imperdible en Costa 21 este viernes 8 de mayo. Las entradas están disponibles con precios regulares en la web de Teleticket a S/142, S/247 y S/330.

The Chameleons – 13 de mayo de 2026

La agrupación británica de post-punk The Chameleons se presentará en el Centro de Convenciones Leguía este miércoles 13 de mayo como parte de su primer tour a gran escala por Latinoamérica. Puedes adquirir tus boletos para ver al grupo de culto a través de Ticketmaster, a S/250 y S/279.

Reik – 14 de mayo de 2026

El aclamado trío mexicano Reik cantará en Costa 21 este jueves 14 de mayo con sus clásicos románticos y nuevos temas tras su última presentación en el festival ‘Amor bajo las estrellas’. Actualmente, quedan entradas disponibles en zonas cuyos precios van desde S/95 con tarjetas Interbank hasta S/142 en precio regular, a través de Teleticket.

Reik en Lima

Ed Sheeran – 20 de mayo de 2026

El británico Ed Sheeran regresa a Lima luego de 7 años de su último concierto, esta vez con su ‘Loop Tour’ en el Estadio Nacional. Su show, programado para el miércoles 20 de mayo, es uno de los más esperados del año y tendrá como artista invitado al peruano Christian Meir. Entradas en Ticketmaster, desde S/380 en preventa BBVA.

Beret – 21 de mayo de 2026

El cantante español Beret se presentará en Costa 21 el jueves 21 de mayo como parte de su tour 'Lo Bello y Lo Roto'. Entradas en Teleticket desde S/123 con descuento Interbank hasta S/250 a precio regular.

Luck Ra – 22 de mayo de 2026

El fenómeno argentino Luck Ra ofrecerá su show en Costa 21 el viernes 22 de mayo. Entradas en Joinnus, desde S/97 con promoción BBVA hasta S/299 a precio regular.

Mon Laferte – 23 de mayo de 2026

La artista chilena Mon Laferte regresa con su propuesta única de fusión musical como parte de su 'Femme Fatale Tour 2026' este sábado 23 de mayo en Costa 21. La aclamada intérprete de 'Tu falta de querer' ya agotó entradas, lo que confirma la enorme expectativa en torno a su espectáculo.

Santos Bravos - 24 de mayo de 2026

Santos Bravos, la primera banda latina de HYBE, la empresa de BTS, llega por primera vez a Lima tras su aclamado debut en octubre de 2025. De acuerdo con la web de Teleticket, quedan entradas disponibles en las zonas Campo A, Campo B y Conadis, desde S/200 hasta S/350. El grupo tiene entre sus integrantes al cantante peruano Alejandro Aramburú.

Peruano Alejandro Aramburú forma parte de Santos Bravos. Foto: HYBE

No Te Va Gustar – 27 de mayo de 2026

La banda uruguaya de rock alternativo No Te Va Gustar vuelve a pisar la escena peruana este miércoles 27 de mayo en el Centro de Convenciones Leguía. Solo quedan boletos disponibles para la zona Fan a S/249 en Ticketmaster.

Ricardo Montaner – 30 de mayo de 2026

El cantautor venezolano Ricardo Montaner marca su vuelta a los escenarios con 'El Último Regreso Tour'. Como parte de la gira, ofrecerá un concierto íntimo en Costa 21 el sábado 30 de mayo. Puedes encontrar boletos a la venta en Teleticket desde S/140 en preventa BBVA hasta S/494 a precio regular.

Tini – 30 de mayo de 2026

La estrella argentina Tini también cerrará mayo de 2026 con un show masivo en el Estadio Nacional como parte de su gira mundial 'Futtura World Tour'. Actualmente, solo quedan tickets disponibles en las zonas Campo A y Campo B, desde S/504 hasta S/770 en la web de Joinnus.