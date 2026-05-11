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Artistas icónicos de Salserín, Adolescentes y Salsa Kids llegan a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el show ‘La trilogía de los 90’

René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix, exídolos de Salserín, estarán en escena, junto a los ex Adolescentes. Los asistentes podrán disfrutar de hits como 'De sol a sol' y 'Yo sin ti'.


Las grandes voces de la salsa juvenil se reunirán en Lima el 14 de agosto para rendir homenaje a los éxitos de los 90. Exintegrantes de Salserín y Adolescentes se unen a Salsa Kids.
Las grandes voces de la salsa juvenil se reunirán en Lima el 14 de agosto para rendir homenaje a los éxitos de los 90. Exintegrantes de Salserín y Adolescentes se unen a Salsa Kids. | Foto: difusión.
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Las grandes voces de la salsa juvenil que marcaron a toda una generación llegarán a nuestro país para reencontrarse con sus fieles seguidoras en una noche especial. Los exintegrantes de las recordadas agrupaciones Salserín y Adolescentes se juntarán con los actuales ídolos de Salsa Kids para rendir tributo a la época noventera.

Los ex Salserín, los ex Adolescentes y Salsa Kids se unirán en un mismo escenario el próximo 14 de agosto frente al mar, en Costa 21, en un espectáculo denominado 'La trilogía de la salsa 90: solo éxitos'. La preventa de entradas termina este martes 12 de mayo, con 20% de descuento con cualquier método de pago, a través de la página de Teleticket, con precios desde S/128.

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Ídolos de los 90 vuelven a Lima

Para este esperado evento, regresan al Perú los ex Salserín René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix, al igual que los ex Adolescentes, con las voces de Néstor Rivero, Wilmer Lozano y Armando Davadillo. En tanto, Salsa Kids celebrará en Lima sus 35 años con una presentación especial que cerrará esta trilogía de agrupaciones juveniles, de las más queridas por el público peruano en los 90.

“Perú, ya empezó la preventa para ‘La trilogía de la salsa’. Eso va a estar increíble porque vamos a estar compartiendo escenario con los ex Adolescentes y con Salsa Kids. No se lo pueden perder este 14 de agosto. Allá nos vemos”, expresaron René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix a manera de invitación.

Además de revivir las grandes épocas noventeras, el público amante de la salsa podrá corear con nostalgia éxitos como 'De sol a sol', 'Yo sin ti', 'Entre tú y yo', 'Rosa en la playa', 'Virgen', 'Clase social' y 'La magia de tus 15 años', entre otras canciones, interpretadas por las voces originales de los artistas que se dieron a conocer hace tres décadas.


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