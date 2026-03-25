El reconocido actor brasileño Juca de Oliveira, famoso por sus papeles en 'Avenida Brasil' y 'El Clon', falleció a los 91 años tras complicaciones de salud. El intérprete, que había estado internado por una neumonía agravada, celebró su cumpleaños el 16 de marzo mientras se encontraba en el hospital Sirio Libanes de Sao Paulo.

Su deceso se produjo el 18 de marzo, dejando un vacío en la industria del entretenimiento brasileño. Con una carrera que abarcó más de cuatro décadas, Juca de Oliveira se destacó en más de 40 producciones televisivas y 60 obras teatrales, convirtiéndose en una figura influyente en la cultura brasileña.

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Juca de Oliveira y su fama tras participar en novelas como 'Avenida Brasil' y 'El clon'

Juca de Oliveira se convirtió en un referente del teatro y la televisión en Brasil. Su papel más emblemático fue el del doctor Augusto Albieri en 'El Clon', donde interpretó al científico que creó un clon humano. Esta producción, emitida en 2001, catapultó su carrera a nivel internacional.

Su éxito continuó con 'Avenida Brasil', una de las telenovelas más vistas en la historia de la televisión brasileña. En esta serie, interpretó a Santiago, un villano que dejó una fuerte impresión en la audiencia y fue crucial para el desarrollo de la trama. Su actuación en ambas producciones consolidó su estatus como uno de los actores más queridos del país.

¿Quién fue Juca de Oliveira?

Nacido en Sao Roque, en el estado de Sao Paulo, Juca de Oliveira fue miembro del histórico Teatro Brasileiro de Comedia. Su contribución al movimiento cultural brasileño fue significativa, ayudando a dar forma a una época dorada del teatro en el país.

Además de sus papeles en televisión, Oliveira también dejó su huella en el cine. Protagonizó 'El caso de los hermanos Naves' en 1967, una película que aborda la historia de Joaquim y Sebastiao Naves, quienes fueron arrestados y torturados durante la dictadura del Estado Novo. Esta obra es un testimonio de su compromiso con temas sociales y políticos a través del arte.