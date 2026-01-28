HOYSuscripcion LR Focus

Hermano de Pol Deportes niega que hayan recibido una beca universitaria y responde a Carlos Orozco: “¿Qué gana inventando eso?

Kenny, hermano de Pol Deportes, cuestionó a Carlos Orozco de La Roro Networks por afirmar que le entregarían una beca para estudiar periodismo deportivo.

Kenny, hermano de Pol Deportes criticó que Carlos Orozco afirme que le entregaron una beca a su familiar.
Kenny, hermano de Pol Deportes criticó que Carlos Orozco afirme que le entregaron una beca a su familiar. | Foto: composición LR/ YouTube

El último 27 de enero, Carlos Orozco, conductor del programa de YouTubeOuke’ cuestionó las promesas que se le viene realizando a Pol Deportes, el adolescente que alcanzó notoriedad en las redes sociales al narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Ate.

En los últimos días, el aspirante a periodista deportivo se encuentra en el centro de la noticia tras una supuesta beca que le habrían ofrecido para estudiar una carrera profesional. Según explicó Orozco, una institución educativa había mostrado interés para que Pol Deportes cumpliera su sueño de ser comunicador, de forma gratuita.  

PUEDES VER: Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto tras conocer al argentino

lr.pe

Hermano de Pol Deportes arremete contra Orozco

No obstante, el hermano de Pol Deportes salió a responder a Orozco mediante sus redes sociales. Kenny, negó que su familiar haya sido beneficiado con una beca para estudiar en un instituto.

“Hola, señor Orozco, quería preguntarte cuál es la propuesta de la universidad que nos llegó y que nos iba a pagar. ¿Qué gana inventando eso? Somos nuevos en esto, pero mala imagen de tu parte”, se leyó en un mensaje.

PUEDES VER: MINCUL anuncia investigación en Fiscalía por comentario racista de streamer peruano contra Pol Deportes

lr.pe

Kenny niega que les hayan ofrecido una beca a Pol Deportes

Según Kenny, su familia no había recibido ninguna oferta sobre estudios superiores, tal como lo había anunciado Orozco y criticó que malinforme a la audiencia. Desde el entorno del pequeño periodista indicaron que el dato incorrecto llevó a una interpretación equivocada de lo ocurrido.

En un mensaje en sus redes sociales Kenny, hermano de Pol Deportes respondió a Carlos Orozco. Foto: Instagram

En un mensaje en sus redes sociales Kenny, hermano de Pol Deportes respondió a Carlos Orozco. Foto: Instagram

Por otro lado, Orozco también criticó las promesas que le vienen haciendo al joven de 15 años sobre estudiar en un instituto en España durante ocho meses. Esto en referencia a Santi Lesmes, quien está cerca de Pol Deportes.  

“Si tienen un instituto en España debería de decir el lugar. Solo hay promesas”, manifestó Orozco. Respecto al evento vinculado a Lionel Messi, el comunicador cuestionó que las expectativas que no se cumplen. “Es curioso porque le han prometido que lo van a llevar a la inauguración en Miami, pero con qué documentos. Es bien fácil hacer promesas al aire”.

Finalmente, Orozco expresó su desconcierto por el contenido del mensaje que recibió de Kenny, en el que se leía “Espero no vernos en persona, solo diré”. Según indicó, la frase le resultó confusa y generó incertidumbre sobre la intención detrás de esas palabras.

MINCUL anuncia investigación en Fiscalía por comentario racista de streamer peruano contra Pol Deportes

MINCUL anuncia investigación en Fiscalía por comentario racista de streamer peruano contra Pol Deportes

Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto tras conocer al argentino

Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto tras conocer al argentino

Pol Deportes cumplirá su sueño de conocer a Lionel Messi: será embajador en el Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

Pol Deportes cumplirá su sueño de conocer a Lionel Messi: será embajador en el Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

