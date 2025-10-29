HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Entretenimiento

Pablo Saldarriaga sorprende al presentar ‘Visa para un sueño’, musical con los éxitos de Juan Luis Guerra

Pablo Saldarriaga Feijóo presenta ‘Visa para un sueño’, un nuevo espectáculo musical que rendirá homenaje a las canciones de Juan Luis Guerra. Este evento se llevará a cabo en noviembre de 2025.

‘Visa para un sueño’ es una historia musical, escrita y dirigida por Pablo Saldarriaga, que promete hacer vibrar al público. Fotos: difusión
‘Visa para un sueño’ es una historia musical, escrita y dirigida por Pablo Saldarriaga, que promete hacer vibrar al público. Fotos: difusión | Fotos: difusión

El actor, escritor y director Pablo Saldarriaga Feijóo se mostró emocionado al anunciar su nuevo espectáculo, titulado ‘Visa para un sueño’, una historia musical que promete hacer vibrar al público, al ritmo de las canciones más queridas del rey de la bachata, Juan Luis Guerra. Esta apuesta se presentará en cuatro únicas funciones, el miércoles 19, jueves 20, miércoles 26 y jueves 27 de noviembre del 2025, a partir de las 9 p.m.

‘Visa para un sueño’ es la quinta creación de Pablo Saldarriaga Feijóo, con la que el actor de 49 años celebra el poder del amor y la esperanza a través del canto, el baile y la inconfundible energía del Caribe. El espectáculo se presentará en la Peña del Carajo, ubicada en Calle Catalino Miranda, 158, en Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus.

TE RECOMENDAMOS

PLANETAS REGENTES Y SU ENERGÍA SOBRE LOS SIGNOS DEL ZODIACO CON JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

“Este espectáculo nació de mi afición en realizar historias de artistas que tienen mucha discografía, en este caso Juan Luis Guerra me parece encantador, tiene canciones geniales, sabrosas y es muy atrapador, las historias que cuenta me gustan mucho, Sus arreglos de vientos y las letras de sus canciones me parecen espectaculares. Además, Juan Luis Guerra le canta al amor y tiene ese son Caribeño”, comentó Saldarriaga.

PUEDES VER: Monserrat Brugué, Monchi de ‘Pataclaún’, no extraña la TV y asegura que ha podido vivir de la actuación: 'Me siento feliz'

lr.pe

¿De qué trata ‘Visa para un sueño’?

La trama de ‘Visa para un sueño’ presenta a Bobby, un joven hijo de migrantes, que se enamora de Rosalía, una universitaria de clase alta. Su historia, marcada por las diferencias sociales y los anhelos de un futuro mejor, se convierte en una metáfora sobre la fuerza del amor frente a los límites del destino. La dirección artística combina sensibilidad y dinamismo, reafirmando el sello del creador que une música y emoción.

El elenco está conformado por Pablo Saldarriaga y José Roberto Terry en las voces principales, acompañados por el dúo coreográfico de Cecilia González-Otoya y Fabián Cuadros, bajo la producción ejecutiva de EHLAS Producciones. Durante 80 minutos, los espectadores serán testigos de un montaje que integra canto y danza en una experiencia que trasciende el escenario.

Con ‘Visa para un sueño’, Pablo Saldarriaga apuesta por un formato íntimo y profundamente emocional, en el que la música en vivo y la danza se entrelazan para contar una historia de amor que trasciende fronteras. Este musical revive la esencia romántica y soñadora de las composiciones del ícono musical dominicano, Juan Luis Guerra, invitando al público a cantar, sentir y enamorarse al compás de la bachata y los ritmos tropicales.

Notas relacionadas
Gina Yangali dirige ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’, obra que muestra el lado oscuro de los adolescentes

Gina Yangali dirige ‘Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical’, obra que muestra el lado oscuro de los adolescentes

LEER MÁS
Alejandra Guerra, Grapa Paola y Lelé Guillén protagonizan la obra teatral ‘Ana contra la muerte’ en el Centro Cultural PUCP

Alejandra Guerra, Grapa Paola y Lelé Guillén protagonizan la obra teatral ‘Ana contra la muerte’ en el Centro Cultural PUCP

LEER MÁS
Karina Jordán sobre el gobierno: "Han atentado contra los derechos humanos"

Karina Jordán sobre el gobierno: "Han atentado contra los derechos humanos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Las cazadoras k-pop' el musical en Perú: fecha, lugar y cómo comprar entradas

'Las cazadoras k-pop' el musical en Perú: fecha, lugar y cómo comprar entradas

LEER MÁS
Lucía de la Cruz tuvo un gran amor: ¿quién fue Percy García y cuál fue el TRISTE final de su historia con ella?

Lucía de la Cruz tuvo un gran amor: ¿quién fue Percy García y cuál fue el TRISTE final de su historia con ella?

LEER MÁS
Hermana de Alejandra Baigorria conmueve al revelar por primera vez la dura infancia que vivió con su madre Verónica Alcalá: “Golpes, insultos y gritos”

Hermana de Alejandra Baigorria conmueve al revelar por primera vez la dura infancia que vivió con su madre Verónica Alcalá: “Golpes, insultos y gritos”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Entretenimiento

Linkin Park en Lima 2025: a qué hora inicia, puertas de ingreso, setlist y todo lo que debes saber del concierto en el Estadio San Marcos

¿Quién es Poppy? Conoce a la cantante estadounidense que abrirá el concierto de Linkin Park en Lima 2025

Entradas Kygo en Lima 2026: a qué hora inicia la preventa y cómo comprar boletos en Teleticket para concierto del DJ Noruego en Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025