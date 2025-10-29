‘Visa para un sueño’ es una historia musical, escrita y dirigida por Pablo Saldarriaga, que promete hacer vibrar al público. Fotos: difusión | Fotos: difusión

El actor, escritor y director Pablo Saldarriaga Feijóo se mostró emocionado al anunciar su nuevo espectáculo, titulado ‘Visa para un sueño’, una historia musical que promete hacer vibrar al público, al ritmo de las canciones más queridas del rey de la bachata, Juan Luis Guerra. Esta apuesta se presentará en cuatro únicas funciones, el miércoles 19, jueves 20, miércoles 26 y jueves 27 de noviembre del 2025, a partir de las 9 p.m.

‘Visa para un sueño’ es la quinta creación de Pablo Saldarriaga Feijóo, con la que el actor de 49 años celebra el poder del amor y la esperanza a través del canto, el baile y la inconfundible energía del Caribe. El espectáculo se presentará en la Peña del Carajo, ubicada en Calle Catalino Miranda, 158, en Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus.

“Este espectáculo nació de mi afición en realizar historias de artistas que tienen mucha discografía, en este caso Juan Luis Guerra me parece encantador, tiene canciones geniales, sabrosas y es muy atrapador, las historias que cuenta me gustan mucho, Sus arreglos de vientos y las letras de sus canciones me parecen espectaculares. Además, Juan Luis Guerra le canta al amor y tiene ese son Caribeño”, comentó Saldarriaga.

La trama de ‘Visa para un sueño’ presenta a Bobby, un joven hijo de migrantes, que se enamora de Rosalía, una universitaria de clase alta. Su historia, marcada por las diferencias sociales y los anhelos de un futuro mejor, se convierte en una metáfora sobre la fuerza del amor frente a los límites del destino. La dirección artística combina sensibilidad y dinamismo, reafirmando el sello del creador que une música y emoción.

El elenco está conformado por Pablo Saldarriaga y José Roberto Terry en las voces principales, acompañados por el dúo coreográfico de Cecilia González-Otoya y Fabián Cuadros, bajo la producción ejecutiva de EHLAS Producciones. Durante 80 minutos, los espectadores serán testigos de un montaje que integra canto y danza en una experiencia que trasciende el escenario.

Con ‘Visa para un sueño’, Pablo Saldarriaga apuesta por un formato íntimo y profundamente emocional, en el que la música en vivo y la danza se entrelazan para contar una historia de amor que trasciende fronteras. Este musical revive la esencia romántica y soñadora de las composiciones del ícono musical dominicano, Juan Luis Guerra, invitando al público a cantar, sentir y enamorarse al compás de la bachata y los ritmos tropicales.

