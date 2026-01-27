HOYSuscripcion LR Focus

Sindicatos: ¿Verdadera justicia para los trabajadores? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Periodistas Fátima Chávez y Martín Riepl estrenan programa juntos tras abandonar La Roro Network: "Nos están jalando por el valor que entregamos"

Tras estar unos días en La Roro Network, Fátima Chávez estrena un nuevo programa al lado de Martín Riepl, quien también dejó el canal fundado por Carlos Orozco en enero de 2026.

Programa de Fátima Chávez y Martín Riepl lanzan su programa en febrero.
Foto: composición LR/Canal N/La Roro Network

"Nos están jalando por el valor que entregamos". Con esa frase, los periodistas Fátima Chávez y Martín Riepl marcaron el inicio de una nueva etapa profesional al anunciar que serán los conductores de 'Conexión', un nuevo programa de RPP que inicia su transmisión en febrero de 2028. La noticia llega tras la salida de ambos de La Roro Network, el canal fundado por el comunicador y youtuber Carlos Orozco, y ha generado gran repercusión en redes sociales por el contexto en que se produce.

A mediados de enero, Chávez se despidió de La Roro Network apenas dos semanas después de haber sido presentada como parte del equipo, en lo que significó su primera incursión en el streaming tras más de una década en televisión. Por su parte, Riepl también dejó la TV para unirse a Orozco a mediados de 2025, pero se desvinculó a inicios de 2026, al igual que Fátima.

PUEDES VER: Fátima Chávez rompe su silencio y revela la verdadera razón de su salida de la televisión: 'No había espacio para crecer'

lr.pe

Fátima Chávez y Martín Riepl estrenan nuevo espacio tras dejar La Roro Network

Después de la despedida de Fátima Chávez de La Roro Network, Carlos Orozco manifestó tristeza por cómo se dio su salida. Según aseguró el comunicador, había firmado un acuerdo contractual con la periodista hasta fines de 2026, pero ella optó por volver a un medio tradicional poco después de debutar como conductora de 'BEF'.

Aunque Orozco no reveló de qué canal se trataba, el 27 de enero la también influencer fue presentada junto a Martín Riepl como conductora de 'Conexión'. El anuncio se dio durante una entrevista que brindaron en esa fecha para 'Encendidos' con Carlos Galdós, también bajo RPP. "La nueva dupla informativa que estará al frente de 'Conexión', el programa que se emitirá desde este 2 de febrero", anunció el medio de comunicación.

PUEDES VER: Fátima Chávez anuncia su salida definitiva de América Televisión y Canal N tras más de 10 años con emotivo mensaje: 'Me voy agradecida'

lr.pe

Martín Riepl destaca su aporte para el nuevo programa y Fátima Chávez expresa entusiasmo

Dejando atrás su breve faceta en La Roro Network, Martín Riepl, quien expresó incomodidad con Carlos Orozco al asegurar que "lo estaban botando antes", no dudó en destacar el aporte que él y su nueva compañera brindarían al medio. "Nos están jalando por el valor que entregamos", manifestó en 'Encendidos', para luego mostrar expectativas, especialmente considerando la coyuntura que se desarrolla en el país debido a las elecciones presidenciales de 2026.

Por su parte, Fátima Chávez destacó la necesidad de que los ciudadanos cuenten con acceso a información clara y datos verídicos ante el complicado panorama político. "Ayudarlos a entender esta cosa rara, medio amorfa o desconocida que tiene que ver con los más de 9.000 candidatos, las 30 organizaciones políticas y la nueva conformación de senadores y diputados", sentenció.

