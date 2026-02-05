HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López no se retracta y manda carta notarial a Dayron Martín por revelar romance: "Exijo rectificación inmediata"

Pamela López negó públicamente haber tenido un vínculo sentimental con Dayron Martín y le envió una carta notarial exigiendo una rectificación por sus declaraciones en el programa ‘Amor y fuego’.

Pamela López y Dayron Martín enfrentados por presunto romance de hace años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López y Dayron Martín enfrentados por presunto romance de hace años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Pamela López tomó acciones legales tras las recientes declaraciones de Dayron Martín en el programa ‘Amor y fuego’. El cantante cubano aseguró ante cámaras haber mantenido una relación sentimental con la trujillana años atrás, lo que motivó a la aún esposa de Christian Cueva a responder de manera contundente mediante una carta notarial.

El documento fue remitido luego de que Martín declarara el 3 de febrero de 2026, durante una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, que sí existió un amorío entre él y Pamela López. La influencer lo desmintió categóricamente y solicitó la corrección inmediata de sus afirmaciones en televisión nacional.

lr.pe

Pamela López exige rectificación por declaraciones en 'Amor y fuego'

La controversia se encendió cuando Dayron Martín, conocido por haber sido parte de la agrupación Los Villacorta, afirmó en vivo haber tenido un vínculo romántico con la influencer Pamela López. Esta situación derivó en el envío de una carta notarial por parte de la aludida, quien desmintió completamente las versiones difundidas en Willax TV.

“Señor Dayron Martín Cañete, solicito rectificación de declaraciones”, indica el documento legal presentado por López. La carta recalca que las declaraciones emitidas el pasado 3 de febrero en el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre no corresponden a la verdad y atentan contra su honra. “Exijo la rectificación inmediata de las afirmaciones que ha venido realizando ante terceros”, precisa la trujillana en el comunicado.

Además, el documento cita la frase exacta pronunciada por el cantante: “Sí, estuve con Pamela López cuando Anhelí era mi pareja”, y la califica como una falsedad que daña su imagen personal y familiar. Pamela López sostiene que nunca existió una relación sentimental con Martín, contradiciendo por completo la versión ofrecida en televisión.

lr.pe

Dayron Martín insiste en su versión: “Sí hubo un vínculo”

Durante su participación en ‘Amor y fuego’, Dayron Martín fue enfático en afirmar que lo dicho es cierto y que incluso hay personas que pueden dar testimonio de ello. “Eso sí fue estando yo con la Villacorta… me la presentaron... y testigos hay”, declaró ante los conductores del programa de espectáculos.

Aunque negó haber tenido una relación formal, sí reconoció haber compartido momentos con Pamela López, describiéndolos como encuentros pasajeros. “Relación no hubo, hubo un vínculo fugaz… de idas y vueltas, de choque y fuga”, expresó en directo. Según él, su declaración se basó en vivencias del pasado y mencionó que fue Christian Cueva quien le habló sobre Pamela en su momento.

