Shirley Arica generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que fue internada en una clínica debido a un delicado estado de salud. La exchica reality, quien días antes celebró con entusiasmo la inauguración de su bar 'Indomable', compartió un mensaje en redes sociales donde reconoció que este episodio la llevó a reflexionar sobre el descuido que tuvo con su bienestar físico. “No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora, solo tener paciencia (algo que no me caracteriza)", escribió.

A través de su cuenta de Instagram, la también influencer de 36 años explicó que no suele compartir aspectos tan privados de su vida, pero sintió la necesidad de hacerlo para ser honesta con su público. En su mensaje, la creadora de contenido admitió que esta experiencia fue una llamada de atención para valorar su salud.

Shirley Arica comparte mensaje tras delicado estado de salud. Foto: Instagram

Shirley Arica reaparece en clinica y admite descuido en su salud

En su publicación, Shirley Arica confesó que la internación le permitió darse cuenta de varios errores relacionados con el cuidado personal. “No soy de mostrar cosas tan privadas de mi vida, pero sí fiel creyente que cuando es, es, y pues Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba, para darme cuenta de mis descuidos, de mis ‘a mí no me va a pasar’, de mis decisiones, de valorar mi salud”, escribió.

La popular ‘Chica reality’ reveló que lleva 5 días internada y destacó el respeto que ahora siente por quienes enfrentan largas estancias hospitalarias. “Nunca había estado tanto tiempo en la clínica, de verdad mil respetos a todas esas personas que día a día vienen luchando por su vida. Realmente admirable”, señaló.

Shirley Arica posterga el estreno de un nuevo capítulo de su programa en YouTube

Debido a su estado de salud, la influencer confirmó que no tiene una fecha definida de alta médica, lo que la llevó a tomar una decisión importante respecto a sus proyectos profesionales. La 'Chica realidad' anunció que postergó el lanzamiento de un nuevo capítulo de su programa de YouTube 'Shirley Arica in the House'.

“No tengo fecha de salida aún y eso es frustrante, pero sé que regresaré recargada de energía”, escribió. Asimismo, explicó que por esta razón no podrá estrenar el episodio previsto para este domingo, aunque prometió reencontrarse con su público el próximo miércoles, día que suele dedicar a su comunidad digital.