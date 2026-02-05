HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Shirley Arica es internada en clínica y reconoce descuido en su salud: "No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora"

La exchica reality Shirley Arica compartió imágenes desde la clínica, donde admite que este difícil episodio fue una llamada de atención para valorar su salud.

Shirley Arica revela su delicado estado de salud. Foto: composición LR/Instagram
Shirley Arica revela su delicado estado de salud. Foto: composición LR/Instagram

Shirley Arica generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que fue internada en una clínica debido a un delicado estado de salud. La exchica reality, quien días antes celebró con entusiasmo la inauguración de su bar 'Indomable', compartió un mensaje en redes sociales donde reconoció que este episodio la llevó a reflexionar sobre el descuido que tuvo con su bienestar físico. “No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora, solo tener paciencia (algo que no me caracteriza)", escribió.

A través de su cuenta de Instagram, la también influencer de 36 años explicó que no suele compartir aspectos tan privados de su vida, pero sintió la necesidad de hacerlo para ser honesta con su público. En su mensaje, la creadora de contenido admitió que esta experiencia fue una llamada de atención para valorar su salud.

TE RECOMENDAMOS

HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD
Shirley Arica comparte mensaje tras delicado estado de salud. Foto: Instagram

Shirley Arica comparte mensaje tras delicado estado de salud. Foto: Instagram

PUEDES VER: Shirley Arica inaugura su bar con exclusiva fiesta y usuarios reaccionan: 'De juerga ella sabe'

lr.pe

Shirley Arica reaparece en clinica y admite descuido en su salud

En su publicación, Shirley Arica confesó que la internación le permitió darse cuenta de varios errores relacionados con el cuidado personal. “No soy de mostrar cosas tan privadas de mi vida, pero sí fiel creyente que cuando es, es, y pues Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba, para darme cuenta de mis descuidos, de mis ‘a mí no me va a pasar’, de mis decisiones, de valorar mi salud”, escribió.

La popular ‘Chica reality’ reveló que lleva 5 días internada y destacó el respeto que ahora siente por quienes enfrentan largas estancias hospitalarias. “Nunca había estado tanto tiempo en la clínica, de verdad mil respetos a todas esas personas que día a día vienen luchando por su vida. Realmente admirable”, señaló.

PUEDES VER: Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como 'transfóbicos'

lr.pe

Shirley Arica posterga el estreno de un nuevo capítulo de su programa en YouTube

Debido a su estado de salud, la influencer confirmó que no tiene una fecha definida de alta médica, lo que la llevó a tomar una decisión importante respecto a sus proyectos profesionales. La 'Chica realidad' anunció que postergó el lanzamiento de un nuevo capítulo de su programa de YouTube 'Shirley Arica in the House'.

“No tengo fecha de salida aún y eso es frustrante, pero sé que regresaré recargada de energía”, escribió. Asimismo, explicó que por esta razón no podrá estrenar el episodio previsto para este domingo, aunque prometió reencontrarse con su público el próximo miércoles, día que suele dedicar a su comunidad digital.

Notas relacionadas
Shirley Arica inaugura su bar con exclusiva fiesta y usuarios reaccionan: "De juerga ella sabe"

Shirley Arica inaugura su bar con exclusiva fiesta y usuarios reaccionan: "De juerga ella sabe"

LEER MÁS
Denuncian a Shirley Arica por presunta agresión: joven muestra fotos y audio de amenazas

Denuncian a Shirley Arica por presunta agresión: joven muestra fotos y audio de amenazas

LEER MÁS
Shirley Arica se luce besándose con exjugador de futsal tras ser ampayada por Magaly Medina

Shirley Arica se luce besándose con exjugador de futsal tras ser ampayada por Magaly Medina

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija mayor de Pamela López sale en defensa de su madre y publica chats con Selena Cucat tras denuncia: "¿Te están pagando?"

Hija mayor de Pamela López sale en defensa de su madre y publica chats con Selena Cucat tras denuncia: "¿Te están pagando?"

LEER MÁS
Melcochita niega que Monserrat Seminario lo haya agredido físicamente y desmiente a sus hijas: "Hubo un malentendido"

Melcochita niega que Monserrat Seminario lo haya agredido físicamente y desmiente a sus hijas: "Hubo un malentendido"

LEER MÁS
Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

Alcalde Mario Reyna responde por gasto de S/250.000 en aniversario de Trujillo

Espectáculos

Cantante salsera anuncia su compromiso con futbolista Hernán Hinostroza tras un mes de relación

Romina Gachoy descartó trabajar en famoso reality de España y revela el motivo: "Hay prioridades familiarmente hablando"

Hija mayor de Pamela López sale en defensa de su madre y publica chats con Selena Cucat tras denuncia: "¿Te están pagando?"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde Mario Reyna responde por gasto de S/250.000 en aniversario de Trujillo

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

Despacho presidencial pagará abogado de José Jerí por contrataciones de jóvenes y reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025