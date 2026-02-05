HOYSuscripcion LR Focus

Exesposa de Renato Tapia manda contundente mensaje que sería para el futbolista: "Harta de los sinvergüenzas, abusivos, mentirosos y manipuladores"

Andrea Cordero reapareció en redes con una inesperada publicación tras más de dos años de separación con su exesposo Renato Tapia, con quien tiene una hija.

Exesposa de Renato Tapia compartió fuerte mensaje en Instagram. Foto: composición LR/Instagram
Exesposa de Renato Tapia compartió fuerte mensaje en Instagram. Foto: composición LR/Instagram

Andrea Cordero, madre de la hija del futbolista peruano Renato Tapia, reapareció en redes sociales con un mensaje que sería una indirecta directa al popular 'Capitán del futuro'. A más de dos años de su separación, la exesposa del mediocampista utilizó su cuenta de Instagram para expresar su cansancio emocional, asegurando que ya no podía seguir callando.

“Estoy harta —de verdad, harta hasta los huesos— de los sinvergüenzas, de los abusivos, de los mentirosos y de los manipuladores”, escribió Andrea Cordero en una publicación. Aunque no mencionó nombres ni dio detalles concretos, el contexto y el historial de su relación con Renato Tapia hicieron que el mensaje fuera interpretado como una fuerte alusión al futbolista.

Mensaje de Andrea Cordero. Foto: Instagram

Mensaje de Andrea Cordero. Foto: Instagram

lr.pe

Andrea Cordero, exesposa de Renarto Tapia, publica mensaje tras su separación con futbolista

En su mensaje, la exesposa de Renato Tapia confesó que ha guardado silencio por mucho tiempo para evitar conflictos, exponiendo el peso emocional que ha cargado en privado. “No tienen idea de todo lo que me he tragado sola durante años, de cuántas cosas me he guardado para no estallar, para no romper, para no hacer ruido”, expresó con firmeza.

Andrea Cordero también señaló que su principal objetivo ha sido maternar en paz y sacar adelante sus proyectos personales, pese a sentirse exhausta por los constantes golpes emocionales. “He hecho hasta lo imposible por maternar en paz, por sacar mis proyectos adelante, por confiar en la justicia —evidentemente la divina porque la otra para algunos no existe—”, añadió.

lr.pe

Exesposa de Renato Tapia reveló dificil lmomento tras su separación con el futbolista

La relación entre Andrea Cordero y Renato Tapia duró más de 10 años y, fruto de ese vínculo, tuvieron una hija. De cara al público, la pareja proyectaba estabilidad, pero todo cambió a inicios de 2023, cuando se difundió que el futbolista tenía un hijo con Daniela Castro, a quien inicialmente no había reconocido legalmente.

Tras conocerse esta situación, Andrea Cordero fue blanco de mensajes agresivos en redes sociales, una experiencia que, según ha contado, la afectó profundamente. En 2025, la joven brindó una entrevista en el pódcast 'Cero culpas', en el que eveló que uno de los momentos más duros fue enfrentar la ruptura lejos de su país y sin su red de apoyo. “Estuve sola porque estaba en un país que no era el mío. Estuve sufriendo duro como dos meses”, confesó.

