HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Esta cuadra es mía: La inseguridad en Perú con Julio Corcuera | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Universitario - San Martín: día, hora y canal TV del partido por la última fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026

Luego de perder el clásico ante Alianza Lima, las dirigidas por Francisco Hervás esperan cortar su racha de derrotas frente las santas. Revisa todo sobre el partido de la última fecha de la fase 2.

Universitario y San Martín son candidatos a ganar el título de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
Universitario y San Martín son candidatos a ganar el título de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

La segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley llega a su fin con un partidazo. Universitario de Deportes y la Universidad San Martín se enfrentarán en la última jornada previo al inicio de los cuartos de final por el título nacional. Las santas buscan desplazar del primer lugar a Alianza Lima, mientras que las 'Pumas' esperan cortar su racha de derrotas.

Si bien ambas escuadras ya aseguraron su presencia en la siguiente instancia, esperan conseguir una victoria para llegar de la mejor manera a la ronda eliminatoria.

PUEDES VER: Filipe Luís pasó de ganar la Copa Libertadores con Flamengo en Lima a ser despedido de forma abrupta: lo echaron tras golear 8-0

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario contra San Martín vóley?

El partido entre merengues y santas, por la fecha 9 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este sábado 7 de marzo.

¿A qué hora es el partido de Universitario versus San Martín?

En todo el territorio peruano, el Universitario vs San Martín se podrá seguir a partir de las 7.30 p. m. Será el último cotejo del día.

¿En qué canal ver Universitario vs San Martín?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.

Programación de la última fecha de la Liga Peruana de Vóley

Los partidos de la fecha 9 del certamen local se jugarán entre el sábado 7 y el domingo 8 de marzo. Todos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Sábado 7 de marzo

  • Circolo vs Olva Latino
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Atenea vs Regatas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Universitario vs San Martín
  • Hora: 7.00 p. m.

Domingo 8 de marzo

  • Géminis vs Rebaza Acosta
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Hora: 5.00 p. m.

PUEDES VER: Natalia Málaga pide a las peruanas ser más ambiciosas ante presencia de extranjeras en la Liga de Vóley: 'Si quieres jugar, que te cueste'

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

A la espera de que se resuelva el reclamo de Circolo contra San Martín, así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima se ubica en la cima.

Tabla de posiciones de la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley

Notas relacionadas
Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

LEER MÁS
Alianza Lima derrotó 3-1 a Universitario y se quedó con el clásico de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima derrotó 3-1 a Universitario y se quedó con el clásico de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
USMP ganó a Circolo, pero podría perder los puntos por alineación indebida similar a Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

USMP ganó a Circolo, pero podría perder los puntos por alineación indebida similar a Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido de Sporting Cristal vs Carabobo HOY EN VIVO: ¿dónde juegan por la Copa Libertadores 2026?

Partido de Sporting Cristal vs Carabobo HOY EN VIVO: ¿dónde juegan por la Copa Libertadores 2026?

LEER MÁS
Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Cienciano - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido de la fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido de la fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cinco policías son acusados por ciudadano de detención arbitraria y de exigir S/10.000 para liberarlo

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán HOY, EN VIVO: últimas noticias, nuevas ofensivas, posible participación de Europa en la guerra y más

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Deportes

Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: "Se lo dedico a mi gente"

¿Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios HOY por la Copa Sudamericana 2026?

Partido de Sporting Cristal vs Carabobo HOY EN VIVO: ¿dónde juegan por la Copa Libertadores 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez: Congreso aprueba archivar su denuncia por organización criminal en caso Podemos Perú

Extitular del IPD Óscar Fernández anuló compra irregular de bicicletas de alta gama por S/2.5 mllns.

Presidencia del Consejo de Ministros niega que Dirección Nacional de Inteligencia haya sufrido hackeo cibernético

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025