Universitario - San Martín: día, hora y canal TV del partido por la última fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario y San Martín son candidatos a ganar el título de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

La segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley llega a su fin con un partidazo. Universitario de Deportes y la Universidad San Martín se enfrentarán en la última jornada previo al inicio de los cuartos de final por el título nacional. Las santas buscan desplazar del primer lugar a Alianza Lima, mientras que las 'Pumas' esperan cortar su racha de derrotas.

Si bien ambas escuadras ya aseguraron su presencia en la siguiente instancia, esperan conseguir una victoria para llegar de la mejor manera a la ronda eliminatoria.

¿Cuándo juega Universitario contra San Martín vóley?

El partido entre merengues y santas, por la fecha 9 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este sábado 7 de marzo.

¿A qué hora es el partido de Universitario versus San Martín?

En todo el territorio peruano, el Universitario vs San Martín se podrá seguir a partir de las 7.30 p. m. Será el último cotejo del día.

¿En qué canal ver Universitario vs San Martín?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.

Programación de la última fecha de la Liga Peruana de Vóley

Los partidos de la fecha 9 del certamen local se jugarán entre el sábado 7 y el domingo 8 de marzo. Todos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Sábado 7 de marzo

Circolo vs Olva Latino

Hora: 2.45 p. m.

Atenea vs Regatas

Hora: 5.00 p. m.

Universitario vs San Martín

Hora: 7.00 p. m.

Domingo 8 de marzo

Géminis vs Rebaza Acosta

Hora: 3.15 p. m.

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Hora: 5.00 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

A la espera de que se resuelva el reclamo de Circolo contra San Martín, así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima se ubica en la cima.