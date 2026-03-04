Universitario - San Martín: día, hora y canal TV del partido por la última fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026
Luego de perder el clásico ante Alianza Lima, las dirigidas por Francisco Hervás esperan cortar su racha de derrotas frente las santas. Revisa todo sobre el partido de la última fecha de la fase 2.
La segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley llega a su fin con un partidazo. Universitario de Deportes y la Universidad San Martín se enfrentarán en la última jornada previo al inicio de los cuartos de final por el título nacional. Las santas buscan desplazar del primer lugar a Alianza Lima, mientras que las 'Pumas' esperan cortar su racha de derrotas.
Si bien ambas escuadras ya aseguraron su presencia en la siguiente instancia, esperan conseguir una victoria para llegar de la mejor manera a la ronda eliminatoria.
¿Cuándo juega Universitario contra San Martín vóley?
El partido entre merengues y santas, por la fecha 9 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este sábado 7 de marzo.
¿A qué hora es el partido de Universitario versus San Martín?
En todo el territorio peruano, el Universitario vs San Martín se podrá seguir a partir de las 7.30 p. m. Será el último cotejo del día.
¿En qué canal ver Universitario vs San Martín?
La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.
Programación de la última fecha de la Liga Peruana de Vóley
Los partidos de la fecha 9 del certamen local se jugarán entre el sábado 7 y el domingo 8 de marzo. Todos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
Sábado 7 de marzo
- Circolo vs Olva Latino
- Hora: 2.45 p. m.
- Atenea vs Regatas
- Hora: 5.00 p. m.
- Universitario vs San Martín
- Hora: 7.00 p. m.
Domingo 8 de marzo
- Géminis vs Rebaza Acosta
- Hora: 3.15 p. m.
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Hora: 5.00 p. m.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
A la espera de que se resuelva el reclamo de Circolo contra San Martín, así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima se ubica en la cima.
Tabla de posiciones de la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley