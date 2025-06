Durante una reciente entrevista en el pódcast 'Cero culpas', Andrea Cordero, exesposa del futbolista Renato Tapia, reveló que perdió a su bebé a los seis meses de embarazo. La influencer contó que la gestación fue producto de un tratamiento in vitro realizado en enero de 2023, justo en medio del escándalo que envolvía a su entonces esposo por no reconocer a un hijo extramatrimonial.

Andrea Cordero explicó que vivió en silencio tanto el embarazo como el duelo tras la pérdida de su bebé, mientras soportaba ataques en redes sociales y una presión mediática que no cesaba. A pesar de haber intentado salvar su matrimonio, el divorcio con Renato Tapia se concretó meses después, en octubre del 2023.

Exesposa de Renato Tapia, hace conmovedora revelación: "Perdí a un bebé"

Andrea Cordero contó que quedó embarazada en enero de 2023, en plena polémica por la denuncia pública de Daniela Castro, quien acusó a Renato Tapia de no querer reconocer al hijo que tuvo con ella. Mientras la imagen del jugador de la selección peruana se deterioraba en los medios, su esposa atravesaba en silencio un embarazo deseado, fruto de un proceso de fertilización asistida.

“El bebé fue muy deseado, fue por invitro”, expresó Andrea. La también influencer confesó que, pese a la traición y el dolor, decidió perdonar a Tapia y continuar con el matrimonio. Sin embargo, en mayo del mismo año, la vida le daría un golpe aún más fuerte: perdió a su bebé con seis meses de gestación. “Yo perdí a un bebé con seis meses de embarazo, nunca lo hice público. Siempre hubo algo en mí que me indicaba que tal vez las cosas no iban a salir de una manera positiva”, relató con la voz entrecortada.

Andrea Cordero confiesa que su bebé "llegó para darme algo por lo que luchar"

Andrea Cordero también compartió detalles íntimos sobre el breve momento que vivió con su hijo, a quien pensaban llamar Bryce. Según narró, no hubo una razón médica clara que explicara la pérdida del embarazo, a pesar de los constantes controles y cuidados. “En mayo di a luz al bebé, lo tengo en mis brazos y… fueron muchas señales del universo, fue loquísimo. No hubo una explicación médica para lo que me había pasado”, reveló.

La exesposa de Renato Tapia consideró que su hijo fue un regalo que la ayudó a resistir el escarnio público y emocional que vivió tras la revelación del escándalo. “Esta alma preciosa, que era mi hijo, llegó para darme algo por lo que luchar. Sigo pensando en él y sigo creyendo que él llegó a este mundo para que yo estuviera feliz”, concluyó.