Sirena Ortiz y Gabriel Meneses están más enamorados que nunca y lucen su relación en televisión y redes sociales. Sin embargo, luego de la confirmación del romance de la pareja de actores, Raysa Ortiz fue quien se pronunció y manifestó que defenderá a su hermana gemela de cualquier amenaza. “Nadie le puede hacer daño”, expresó con firmeza.

Raysa Ortiz y su hermana visitaron el set de 'Esto es guerra' para apoyar a Gabriel Meneses en su participación. Ante las cámaras de 'América Espectáculos', la hermana de la actriz habló sin filtros sobre su trato con el chico reality y destacó que mantiene una relación cercana y cordial con él.

TE RECOMENDAMOS MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Raysa Ortiz expone detalles de su relación con su cuñado Gabriel Meneses

La hermana de Sirena Ortiz sorprendió al manifestar su aprobación a Gabriel Meneses como cuñado. “Gran persona, gran amigo; la verdad es que nos engríe a las dos. A veces nos lleva a comer. Me ha dado mi regalo de Navidad”, contó. Además, la actriz aclaró entre risas que nunca ha habido confusión entre las gemelas. “Nunca se ha confundido, en la vida, nunca. Siempre Sirena el amor de su vida”, comentó.

Sin embargo, la expareja de Santiago Suárez también fue enfática al hablar de su rol como hermana protectora. “Yo, obviamente, cuidando a mi hermana, porque nadie le puede hacer daño a mi hermana. Siempre la voy a cuidar, como si fuera su hermana mayor”, advirtió frente a cámaras.

Sirena Ortiz cuenta detalle especial que le hizo Gabriel Meneses

Por su parte, Sirena Ortiz también se mostró emocionada al hablar de su relación con Gabriel Meneses. La actriz reveló un gesto especial que tuvo el chico reality con ella recientemente. “Me cocinó el domingo, me hizo unas fajitas con carne”, contó con una sonrisa, destacando el lado detallista de su pareja.

“Tiene buena sazón… él es muy lindo”, agregó la actriz, dejando ver lo enamorada que está. Además, fue consultada sobre las críticas por la diferencia de edad entre ambos, ya que ella es siete años mayor que el integrante de 'Esto es guerra'. Frente a ello, restó importancia a los comentarios. “Para el amor no hay edad… ellos están súper bien”, aseguró.