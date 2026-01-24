La actriz Sirena Ortiz, recordada por su participación en 'De vuelta al barrio' y actualmente parte del elenco de 'Los otros Concha 2', habló por primera vez sobre las imágenes en las que aparece besándose con el actor Gabriel Meneses, integrante del reality 'Esto es guerra'. La joven de 30 años fue abordada por las cámaras del programa durante un evento y se refirió al tema que generó revuelo en redes sociales.

Aunque prefirió mantener en reserva algunos detalles de su vida privada, Sirena sí dejó clara su postura sobre el momento que se hizo público. “Yo estoy muy feliz con Gabriel. Todo bien. Ya vieron el video que salió, que bueno, es algo privado y no se sabe cómo se expuso, pero ya lo vieron”, declaró.

Sirena Ortiz confiesa si tiene una relación con Gabriela Meneses tras beso

Durante la entrevista, la reportera le preguntó directamente si mantenía una relación sentimental con Gabriel Meneses, conocido también por su participación en 'Al fondo hay sitio'. Sin embargo, la actriz evitó confirmar el romance de manera explícita y dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante sobre su situación sentimental.

“¿Son enamorados?”, consultó la periodista, a lo que la hermana de Raysa Ortiz respondió con cautela: “Más adelante vamos a hablar de eso”. De esta forma, aunque no negó el vínculo, optó por no etiquetar públicamente la relación, pese a que las imágenes del beso ya se habían difundido.

¿Sirena Ortiz ingresará a 'Esto es guerra'?

Además del tema sentimental, Sirena Ortiz fue consultada sobre un posible ingreso a ‘Esto es guerra’, reality donde participa Gabriel Meneses. Ante la pregunta, la actriz no descartó la idea, pero dejó en claro que actualmente sus compromisos laborales le impiden sumarse al programa.

“Me encantaría, pero ahorita estoy a full en la novela (‘Los otros Concha 2’), pero me encantaría de verdad estar ahí, que es un programa muy chévere”, señaló. La actriz explicó que por el momento está enfocada en su papel de Josephine en la producción, lo que limita su disponibilidad para asumir nuevos proyectos televisivos.