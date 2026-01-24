HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Sirena Ortiz se pronuncia por primera vez sobre su beso con Gabriel Meneses de 'Esto es guerra': "Estoy muy feliz"

La actriz de 'Los otros Concha' aseguró que atraviesa un buen momento personal junto con Gabriel Meneses y negó la posibilidad de ingresar a 'Esto es guerra'.

Sirena Ortiz aseguró que se encuentra feliz con Gabriel Meneses. Foto: composición LR/América TV
Sirena Ortiz aseguró que se encuentra feliz con Gabriel Meneses. Foto: composición LR/América TV

La actriz Sirena Ortiz, recordada por su participación en 'De vuelta al barrio' y actualmente parte del elenco de 'Los otros Concha 2', habló por primera vez sobre las imágenes en las que aparece besándose con el actor Gabriel Meneses, integrante del reality 'Esto es guerra'. La joven de 30 años fue abordada por las cámaras del programa durante un evento y se refirió al tema que generó revuelo en redes sociales.

Aunque prefirió mantener en reserva algunos detalles de su vida privada, Sirena sí dejó clara su postura sobre el momento que se hizo público. “Yo estoy muy feliz con Gabriel. Todo bien. Ya vieron el video que salió, que bueno, es algo privado y no se sabe cómo se expuso, pero ya lo vieron”, declaró.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Actor Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz luego de revelar que lo apoyó tras denuncia: 'El cariño sigue'

lr.pe

Sirena Ortiz confiesa si tiene una relación con Gabriela Meneses tras beso

Durante la entrevista, la reportera le preguntó directamente si mantenía una relación sentimental con Gabriel Meneses, conocido también por su participación en 'Al fondo hay sitio'. Sin embargo, la actriz evitó confirmar el romance de manera explícita y dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante sobre su situación sentimental.

“¿Son enamorados?”, consultó la periodista, a lo que la hermana de Raysa Ortiz respondió con cautela: “Más adelante vamos a hablar de eso”. De esta forma, aunque no negó el vínculo, optó por no etiquetar públicamente la relación, pese a que las imágenes del beso ya se habían difundido.

PUEDES VER: ¡Giro inesperado! ¿A qué se dedica ahora la exMiss Perú, Nicole Faverón, tras dejar 'Esto es guerra' y alejarse de la TV peruana?

lr.pe

¿Sirena Ortiz ingresará a 'Esto es guerra'?

Además del tema sentimental, Sirena Ortiz fue consultada sobre un posible ingreso a ‘Esto es guerra’, reality donde participa Gabriel Meneses. Ante la pregunta, la actriz no descartó la idea, pero dejó en claro que actualmente sus compromisos laborales le impiden sumarse al programa.

“Me encantaría, pero ahorita estoy a full en la novela (‘Los otros Concha 2’), pero me encantaría de verdad estar ahí, que es un programa muy chévere”, señaló. La actriz explicó que por el momento está enfocada en su papel de Josephine en la producción, lo que limita su disponibilidad para asumir nuevos proyectos televisivos.

Notas relacionadas
¡Giro inesperado! ¿A qué se dedica ahora la exMiss Perú, Nicole Faverón, tras dejar 'Esto es guerra' y alejarse de la TV peruana?

¡Giro inesperado! ¿A qué se dedica ahora la exMiss Perú, Nicole Faverón, tras dejar 'Esto es guerra' y alejarse de la TV peruana?

LEER MÁS
Israel Dreyfus no se guardó nada y criticó a Patricio Parodi por sus engreimientos en ‘Esto es Guerra’: ''Se le acabó el reinado''

Israel Dreyfus no se guardó nada y criticó a Patricio Parodi por sus engreimientos en ‘Esto es Guerra’: ''Se le acabó el reinado''

LEER MÁS
Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality chileno 'El internado' y se luxa el codo: "La situación más dolorosa de toda mi vida"

Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality chileno 'El internado' y se luxa el codo: "La situación más dolorosa de toda mi vida"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gabriel Calvo enfrenta a Carlos Zambrano y asegura que le insistió a su amiga para invitarla a su casa: "Le ha escrito 15 veces"

Gabriel Calvo enfrenta a Carlos Zambrano y asegura que le insistió a su amiga para invitarla a su casa: "Le ha escrito 15 veces"

LEER MÁS
Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

LEER MÁS
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Espectáculos

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

¡De los escenarios a las canchas!: Jonatan Rojas, el 'Felino de la cumbia', fichó por conocido club y jugará la Copa Perú 2026

‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025