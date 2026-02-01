HOYSuscripcion LR Focus

Xiomy Kanashiro sufre dura pérdida de su mascota y entristece las redes sociales: "No tienes idea del dolor que me dejas"

La influencer y pareja de Jefferson Farfán anunció el fallecimiento de su perrita Moana, quien la acompañó durante nueve años. En redes sociales, los seguidores de Xiomy Kanashiro expresaron mensajes de apoyo y solidaridad.

Xiomy Kanashiro recibió apoyo de sus seguidores en redes. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Xiomy Kanashiro recibió apoyo de sus seguidores en redes. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

El 31 de enero, la influencer Xiomy Kanashiro, conocida por su actividad constante en plataformas digitales, comunicó a través de su cuenta de Instagram una dolorosa noticia: la muerte de su perrita Moana. La pareja de Jefferson Farfán compartió emotivas imágenes junto a un mensaje de despedida que generó una ola de mensajes de aliento por parte de sus seguidores.

La publicación de Kanashiro, quien solo hace unos días disfrutó de un viaje a Punta Cana con el exfutbolista de Alianza Lima, incluyó un carrete de fotos recordando momentos vividos con Moana. El mensaje expuso el profundo vínculo que mantenía con su mascota, a quien consideraba parte esencial de su familia y de su crecimiento personal.

Foto de la mascota de Xiomy. Foto: Instagram

Foto de la mascota de Xiomy. Foto: Instagram

Xiomy Kanashiro anuncia pérdida de su mascota

“Con mucho dolor hoy te digo adiós. Moana, estuviste conmigo 9 años y solo me queda agradecerte por cada anécdota juntas”, escribió Xiomy Kanashiro en su perfil oficial, evidenciando el impacto emocional que le causó la partida de su compañera de cuatro patas. “A mis 18 años nos fuimos a vivir solas y solo tú estuviste conmigo en ese momento, algo que jamás olvidaré”, agregó la influencer.

Moana no solo era una mascota; formaba parte activa del contenido que Xiomy compartía con sus más de cien mil seguidores. Aparecía en reuniones familiares, viajes, celebraciones y actividades cotidianas, ganándose el cariño del público digital. La noticia de su fallecimiento rápidamente provocó una oleada de reacciones: “Lo siento muchísimo, chinita, tienes un angelito precioso ahora”, “Te abrazo fuerte”, “Qué pena, mi china, te entiendo perfectamente”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la publicación.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán disfrutaron de Punta Cana

Pocos días antes de esta lamentable pérdida, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron juntos el cumpleaños número 27 de la influencer en República Dominicana. Según información difundida por el programa 'Amor y fuego', la pareja salió del país el 22 de enero con destino a Punta Cana, donde disfrutaron de unos días de descanso y romance frente al mar.

El exdelantero de la selección peruana, Jefferson Farfán, no dudó en expresar su amor en redes sociales. “Feliz cumpleaños, mi china hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo”, escribió el exfutbolista en una historia de Instagram, acompañando la dedicatoria con fotografías en la playa. Además del viaje, se conoció que antes de partir organizaron una reunión privada con amigos cercanos y familiares en la residencia del deportista.

