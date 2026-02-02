Rebeca Escribens se perfila como la tercera conductora de ‘América hoy’, reemplazando a Ethel Pozo, quien se unió a Gisela Valcárcel en Panamericana Televisión. Foto: captura/América TV | Foto: captura/América TV

Rebeca Escribens se perfila como la tercera conductora de ‘América hoy’, reemplazando a Ethel Pozo, quien se unió a Gisela Valcárcel en Panamericana Televisión. Foto: captura/América TV | Foto: captura/América TV

Este lunes 2 de febrero, ‘América hoy’ vuelve a las pantallas chicas, sin Ethel Pozo en la conducción y sin Gisela Valcárcel en la producción. Janet Barboza y Edson Dávila ‘Giselo’ seguirán en el espacio matutino de América Televisión,a partir de las 9:30 a.m. A ellos se les unirá una tercera conductora. Entre las más voceadas están Rebeca Escribens y Melissa Paredes.



Rebeca Escribens, quien al inicio estaba voceada para liderar ‘Mande quien mande’ este 2026, sería la tercera conductora de ‘América hoy’. De esa forma, se convertiría en el reemplazo de Ethel Pozo, quien decidió cambiarse de canal y trabajar con Gisela Valcárcel en Panamericana Televisión.

‘América hoy’ presentará al reemplazo de Ethel Pozo



A través de un video promocional, el magazine dio pistas sobre la tercera conductora, quien cumplirá un nuevo reto desde este lunes 2 de febrero. “Por primara vez en América hoy’... un personaje que dará mucho de qué hablar. Todos la querían, pero ella eligió sumarse a nuestro equipo para dejar a más de uno con la boca abierta”, se le escucha decir a la voz en off.

Entre los comentarios, los posibles nombres que más destacan son Xiomy Kanashiro, Natalie Vértiz, Milett Figueroa, Andrea San Martín, Onelia Molina y Jazmin Pinedo. Sin embargo, cabe indicar que la ‘Chinita’ habría rechazado la oferta de ‘América hoy’ y solo seguirá conduciendo ‘Más espectáculos’.



¿Melissa Paredes conducirá ‘América hoy’?



Pati Lorena, una exproductora de América Televisión y conocida por filtrar información de los canales, aseguró que este lunes llegará al programa matutino Melissa Paredes, pero en calidad de invitada.

De acuerdo a Pati Lorena, un alto funcionario de América TV decidió adelantar la invitación a Paredes porque le habría ido bien al conducir ‘Estás en todas’. “El sábado hizo picos de rating que nunca habían hecho ni con Jazmin Pinedo ni con Nataly Vértiz.

