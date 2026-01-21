Según el periodista argentino Pepe Ochoa, Milett Figueroa habría pasado la celebración de Navidad acompañada de Patricio Parodi, conocido chico reality. Asimismo, el especialista en prensa rosa dejó entrever que la modelo peruana tendría un nuevo romance con el capitán de 'Esto es guerra', pese a que la hija de Doña Martita aseguró que aún mantiene una relación con Marcelo Tinelli y que solo están separados geográficamente por temas laborales.

Durante una reciente edición de un conocido programa argentino, Pepe Ochoa aseguró que en Perú circula con fuerza el rumor de que "Milett ya estaría con otra personas, tiene como un noviecito y qué pasó Navidad con otra persona", aseguró. Asimismo, describió al 'Pato' Parodi como "muy buen mozo".

Milett Figueroa descarta ruptura con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa salió al frente para poner fin a las especulaciones de la prensa argentina, que aseguraba que, tras casi tres años, terminó su relación sentimental con Marcelo Tinelli. La modelo peruana aclaró que, pese a estar distanciados geográficamente - ella en Perú y el conductor en Argentina - , la separación se debe estrictamente a motivos laborales.

La hija de Doña Martita aseguró: "Estamos muy bien, estamos separados físicamente por trabajo". Asimismo, resaltó que, al concluir sus grabaciones en Perú, viajará inmediatamente a Buenos Aires para reencontrarse con el reconocido presentador de 'Showmatch'.

Marcelo Tinelli niega el fin de su relación con Milett Figueroa

En declaraciones al periodista argentino Juan Etchegoyen, Marcelo Tinelli restó importancia a los rumores difundidos por la prensa de espectáculos y desmintió categóricamente haber puesto fin a su vínculo sentimental con la modelo peruana. "No estoy separado de Milett", afirmó, de manera breve pero contundente.

Los rumores cobraron fuerza luego de que ambos celebraran por separado y en distintos países las fiestas de fin de año. Tinelli pasó la fecha con sus hijos en Argentina, mientras que Figueroa permaneció en Perú junto a su familia.