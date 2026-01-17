Todo inicio también conoce un cierre. La historia sentimental entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habría llegado a su punto final, según información difundida por la prensa argentina. Esta vez, el desenlace coloca a la modelo peruana en el centro de la noticia, luego de que trascendiera que el conductor tomó la decisión de dar por terminada la relación.

De acuerdo con los reportes, la distancia y las diferencias personales habrían marcado el desgaste del vínculo. Mientras ella permanece en Perú, él continúa con sus actividades en Argentina, un escenario que afectó la continuidad del romance.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: periodista argentino revela ruptura

El periodista Pepe Ochoa fue quien dio a conocer la información durante el programa 'El Ejército de la Mañana'. En su intervención, aseguró que la relación ya no continúa y que la determinación habría partido directamente de Tinelli.

“Ya no están juntos. La decisión la tomó Marcelo, por lo que me cuentan. Me dicen que ya no da para más; ella está en Perú, él está acá. Se acabó el amor, no hay nada que sostenga el vínculo”, expresó el comunicador en vivo.

Separación de Milett y Marcelo no se habría hecho pública por motivos laborales

El mismo periodista señaló que la pareja aún no confirma la ruptura de manera oficial debido a compromisos pendientes relacionados con un proyecto televisivo. Según explicó, ambos habrían optado por mantener reserva hasta concluir las grabaciones.

“Quedó trunco el reality por todo el derrotero de denuncias y amenazas, y se tiene que terminar de grabar en dos semanas. Tiene un final en el que todos están juntos, por eso no quieren que trascienda esta información, ya que parte del cierre contará con la presencia de ella y jugarán al amor. Acordaron eso”, aseguró.

El Tirri confirma altibajos en la relación entre Tinelli y Milett

Luciano Jr. Tirri, primo del conductor y conocido como El Tirri, también se refirió al vínculo sentimental. Según sus declaraciones, la relación siempre atravesó constantes cambios y etapas inestables.

“La relación entre ellos es como el dólar blue, va cambiando día a día. Pero con Marce, tenemos una relación tan increíble que ni le pregunto. Cuando ella está, está, y cuando no, no está”, afirmó, dejando entrever que las idas y vueltas formaron parte del romance.