Ethel Pozo sería la conductora del reality ‘La granja VIP’ de Panamericana tras su salida de América TV

La hija de Gisela Valcárcel estaría lista para asumir un nuevo reto televisivo como conductora de 'La granja VIP Perú', reality que marcaría su debut en este formato tras su salida de América TV.

Ethel Pozo se sumaría como nuevo 'jale' a Panamericana TV. Foto: composición LR/difusión/Panamericana

Ethel Pozo se perfila como una de las nuevas figuras de Panamericana Televisión tras su reciente salida de América TV, canal en el que trabajó durante ocho años. La hija de Gisela Valcárcel habría firmado con la casa televisiva para asumir la conducción del reality 'La granja VIP Perú', un formato internacional que llegará por primera vez a la pantalla chica peruana en marzo de 2026.

Aunque la hija de la popular 'Señito' no fue presentada oficialmente en la preventa del canal, algunos indicios apuntan a que Ethel Pozo será uno de los principales jales de Panamericana junto con su madre, Jorge Benavides y Christian Rivero, quienes fueron confirmados en el evento de presentación.

Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: 'Esta casa me ha dado tanto'

Ethel Pozo sería una de las conductoras del reality ‘La granja VIP’

Ethel Pozo no estaría sola en la conducción del espacio, ya que la otra posible conductora sería Laura Spoya, presentadora del programa nocturno 'Al sexto día'. En pasado programa 'La noche habla', se reveló pistas sobre las identidades de las animadoras del reality. “Es tu preferida de las mañanas”, mencionaron en referencia a Ethel Pozo, mientras que “la otra es parte de tus noches” apuntaría a la exMiss Perú.

La exproductora de televisión Paty Lorena señaló que el reciente viaje que hizo Ethel Pozo a México se debió a pendientes relacionados con la revisión del formato del reality. “Detrás de mis sueños”, escribió la hija de Gisela Valcárcel en sus historias de Instagram, justo el mismo día en el que fue u cumpleaños, ausentándose de 'América hoy'.

Ethel Pozo vive emotivo reencuentro con su hija mayor tras su llegada de España y presenta al enamorado de la joven: 'Así o más lindo'

¿De qué trata el exitoso reality ‘La granja VIP’?

'La granja VIP Perú' es la adaptación de un formato internacional de origen sueco, conocido como 'The Farm', que ha tenido versiones exitosas en países como Chile, Argentina, Colombia, Brasil y México. El programa reúne a celebridades que deben convivir en una granja real, alejados de los lujos y comodidades de la vida urbana.

El reality contará con 40 cámaras instaladas en todo el predio y una vigilancia permanente las 24 horas del día. Los participantes deberán realizar tareas propias del campo, como cultivar hortalizas, cosechar, alimentar animales, limpiar corrales y ordeñar vacas o cabras, enfrentándose a un estilo de vida completamente distinto al que están acostumbrados.

