“Solo faltan días”: Ricardo Mendoza expresa su emoción por la pronta llegada de su primer hijo

El comediante de 'Hablando Huevadas' está próximo a iniciar una nueva etapa como padre junto a su novia Katya Mosquera. Señaló que ya tienen todo listo para el nacimiento de su primogénito. 

Ricardo Mendoza también dedicó cariñoso mensaje a su novia Katya Mosquera. Foto: Composición LR
Ricardo Mendoza también dedicó cariñoso mensaje a su novia Katya Mosquera. Foto: Composición LR

A la espera. El comediante Ricardo Mendoza se mostró sumamente emocionado por la próxima llegada de su primer hijo junto a su pareja, Katya Mosquera. El integrante del podcast 'Hablando Huevadas' se encuentra viviendo uno de los momentos más significativos en su vida personal y no dudó en compartir algunos detalles del pronto recibimiento de su primogénito.

En una breve entrevista con 'Arriba mi gente', Mendoza reveló que faltan tan solo pocos días para la llegada del bebé y que junto a su novia tienen todo listo y calculado. "¿Cuántos meses faltan? Días, faltan días. Tenemos la maleta, tenemos todo, estamos bien, lo único que falta es que llegue. Estamos esperando que llegue, será hombrecito", señaló, evidenciando su emoción por convertirse en padre por primera vez.

PUEDES VER: Ricardo Mendoza conmueve al mostrar ecografía y latidos del primer bebé que espera junto a su novia: "Contando las horas"

lr.pe

Ricardo Mendoza envía tierno mensaje a Katya Mosquera

En esa misma línea, el popular 'Richavo' dedicó un romántico y sentido mensaje a su novia Katya Mosquera aprovechando la exposición del programa. Sus emotivas palabras denotaron el estable momento que viven como pareja y, además, el entusiasmo de Mendoza por construir su familia.

"Quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo; quiero que mi novia, mi esposa, la mamá de mis hijos del futuro vea esto y sepa que la amo. Estoy muy contento y emocionado, así que te mando un saludo en el futuro”, sostuvo el humorista nacional.

PUEDES VER: Novia de Ricardo Mendoza se pronuncia tras revelarse que espera un bebé con el comediante: “Estamos formando una familia”

lr.pe

