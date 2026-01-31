“Solo faltan días”: Ricardo Mendoza expresa su emoción por la pronta llegada de su primer hijo

A la espera. El comediante Ricardo Mendoza se mostró sumamente emocionado por la próxima llegada de su primer hijo junto a su pareja, Katya Mosquera. El integrante del podcast 'Hablando Huevadas' se encuentra viviendo uno de los momentos más significativos en su vida personal y no dudó en compartir algunos detalles del pronto recibimiento de su primogénito.

En una breve entrevista con 'Arriba mi gente', Mendoza reveló que faltan tan solo pocos días para la llegada del bebé y que junto a su novia tienen todo listo y calculado. "¿Cuántos meses faltan? Días, faltan días. Tenemos la maleta, tenemos todo, estamos bien, lo único que falta es que llegue. Estamos esperando que llegue, será hombrecito", señaló, evidenciando su emoción por convertirse en padre por primera vez.

TE RECOMENDAMOS NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Ricardo Mendoza envía tierno mensaje a Katya Mosquera

En esa misma línea, el popular 'Richavo' dedicó un romántico y sentido mensaje a su novia Katya Mosquera aprovechando la exposición del programa. Sus emotivas palabras denotaron el estable momento que viven como pareja y, además, el entusiasmo de Mendoza por construir su familia.

"Quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo; quiero que mi novia, mi esposa, la mamá de mis hijos del futuro vea esto y sepa que la amo. Estoy muy contento y emocionado, así que te mando un saludo en el futuro”, sostuvo el humorista nacional.